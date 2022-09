Co za mecz Roberta Lewandowskiego. Pierwszy hat-trick Polaka w FC Barcelonie

FC Barcelona nie miała szczęścia w losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Duma Katalonii trafiła do grupy „śmierci” z Bayernem Monachium, Interem oraz Viktorią Pilzno. W pierwszym meczu nowej edycji ekipa Xaviego mierzyła się z czeskim klubem, czyli w teorii najłatwiejszym rywalem.

FC Barcelona zmiażdżyła rywala w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski bohaterem pierwszej połowy

Hiszpański szkoleniowiec FC Barcelony zdecydował się dać szansę kilku zawodnikom, którzy dotychczas nie mieli zbyt wielu okazji do gry. Nie wpłynęło to za bardzo na postawę zespołu. Gospodarze z Katalonii mieli stuprocentową kontrolę nad przebiegiem tego meczu. Gra prowadzona była pod ich dyktando.

Blaugrana objęła prowadzenie jeszcze przed końcem pierwszego kwadransa. Wynik tego spotkania otworzył Franck Kessie. Nowy nabytek wicemistrzów Hiszpanii był zupełnie niepilnowany w polu karnym, dlatego bez najmniejszych problemów wpakował futbolówkę do siatki.

Przewaga gospodarzy z każdą upływającą minutą była coraz wyraźniejsza. Bramkarz Viktorii Pilzno miał mnóstwo pracy, a do przerwy skapitulował jeszcze dwukrotnie. Dublet zaliczył bowiem Robert Lewandowski. Najpierw strzelił w 34. minucie, a następnie już w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy.

Polak w swoim pierwszym meczu w Lidze Mistrzów w nowych barwach robił wszystko, aby wpisać się na listę strzelców. 34-latek był niemal wszędzie. Czarował też swoimi zagrania, zagrywając piłkę piętką. Udowodnił, że jest w doskonałej formie.

Do przerwy było 3:1. Jeden z nielicznych wypadów pod bramkę Marca-Andre Ter Stegena zakończył się bramką zdobytą przez byłego piłkarza Lecha Poznań. W 44. minucie spotkania Jan Sykora wykorzystał dośrodkowanie i uderzył futbolówkę głową.

Hat-trick Roberta Lewandowskiego. Kapitalny początek w Lidze Mistrzów

Po zmianie stron obraz gry praktycznie się nie zmienił. W dalszym ciągu dłużej w posiadaniu piłki utrzymywali się gospodarze, tworząc sobie kolejne okazje. Mimo pewnego, dwubramkowego prowadzenia zawodnicy Xaviego za wszelką cenę chcieli strzelać kolejne gole, co im się udało.

W 67. minucie FC Barcelona rozegrała fantastyczną akcję, którą sfinalizował Robert Lewandowski. Polski napastnik otrzymał podanie od Ferrana Torresa i bez zastanowienia uderzył po ziemi. Zrobił to w stylu Toniego Kroosa z Realu Madryt. O takich golach mówi się, że to „podania” do bramki. Tym samym 34-latek kapitalnie przywitał się z Ligą Mistrzów na Camp Nou. Zdobył hat-tricka, dzięki czemu zapisze się w historii klubu.

Kilka chwil później na listę strzelców wpisał się ten, który zaliczył asystę przy trzecim golu kapitana reprezentacji Polski, czyli Ferran Torres. Hiszpan dokończył dzieła zniszczenia, dobijając totalnie bezradnych piłkarzy Viktorii Pilzno. Spotkanie zakończyło się więc rezultatem 5:1 dla Dumy Katalonii. To po prostu wymarzony początek rywalizacji w tegorocznej Lidze Mistrzów.

