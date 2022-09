Thomas Mueller zapytany o powrót Roberta Lewandowskiego. Wymowna reakcja Niemca

Robert Lewandowski nie mógł sobie wyobrazić lepszego debiutu w nowych barwach w Lidze Mistrzów. Polski napastnik zdobył trzy bramki w rywalizacji z czeską Viktorią Pilzno, czym zachwycił fanów zasiadających na trybunach Spotify Camp Nou. FC Barcelona zwyciężyła 5:1 i została liderem swojej grupy. Dzięki hat-trickowi 34-latek przeszedł do historii.

Wymowne słowa Thomasa Muellera o Robercie Lewandowskim. Chodzi o mecz Ligi Mistrzów

W następnej serii gier dojdzie do hitowego starcia pomiędzy Bayernem Monachium a Dumą Katalonii. Oznacza to, że „Lewy” po zaledwie dwóch miesiącach wróci do stolicy Bawarii. Polak chciał uniknąć tego spotkania, lecz los zadecydował inaczej. Zatem będzie to pierwszy mecz, od kiedy doszło do transferu kapitana reprezentacji Polski do drużyny z ligi hiszpańskiej.

Pojedynek ten wywołuje spore emocje. Z pewnością rozgrzeje kibiców do czerwoności, ponieważ każdy będzie chciał zobaczyć, jak poradzi sobie Robert Lewandowski. O przyjeździe 34-latka na Allianz Arena mówi się już od kilku tygodni. Po spotkaniu Ligi Mistrzów, w którym Die Roten mierzyli się z Interem, dziennikarze postanowili zapytać Thomasa Muellera, co myśli o tym powrocie.

Kerry Hau napisał na Twitterze, jak wyglądała reakcja niemieckiego gwiazdora na to pytanie oraz co powiedział. Według niego na twarzy pomocnika pojawił się wymowny uśmiech. Po chwili jednak stwierdził: – Będzie ciepło, ale serdecznie – rzucił.

O to samo zapytano „Lewego”, ale ten nie chciał za bardzo wypowiadać się na ten temat. Przyznał, że jeszcze nie myślał o tym, że wkrótce zagra przeciwko byłym kolegom z szatni.

