Bayern – FC Barcelona. Robert Lewandowski wraca do Monachium. Transmisja TV i online

We wtorek 13 września czeka nas hit 2. kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona na wyjeździe spotka się z Bayernem Monachium. Oba kluby swoją przygodę z tegorocznymi rozgrywkami zaczęły do wygranych. Klub ze stolicy Katalonii pokonał Viktorię Pilzno 5:1. Z kolei Bawarczycy wygrali z Interem 2:0.

Liga Mistrzów. FC Barcelona – Bayern Monachium. Powrót Lewandowskiego

Na to starcie szczególnie czekają polscy kibice piłki nożnej. To z powodu sentymentalnego powrotu Roberta Lewandowskiego do Bawarii. Polak do Barcelony przeszedł właśnie z Bayernu Monachium. Dla naszego reprezentanta będzie to drugi mecz w tegorocznej Lidze Mistrzów. W poprzedniem spotkaniu z Viktorią Pilzno strzelił trzy gole i tym samym po pierwszej kolejce jest najlepszym strzelcem tej edycji rozgrywek.

Liga Mistrzów. FC Barcelona – Bayern Monachium. Przewidywane składy

W spotkaniu z Barceloną nie zagra napastnik Bayernu, Kingsley Coman, który ma problemy mięśniowe. W przeciwieństwie do Bawarczyków, Xavi ma do dyspozycji cały skład. Żaden z jego podopiecznych nie narzeka na dolegliwości bólowe.

Bayern Monachium: Neuer, Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies, Kimmich, Sabitzer, Sane, Musiala, Mueller, Mane.

FC Barcelona: Ter Stegen, Bellerin, Kounde, Garcia, Marcos Alonso, Gavi, Busquets, Pedri, Raphinha, Lewandowski, Dembele

Liga Mistrzów. FC Barcelona – Bayern Monachium. Transmisja TV i online

Mecz Bayern – Barcelona odbędzie się we wtorek, 13 września, o godzinie 21:00. Transmisja TV z meczu Bayern Monachium – FC Barcelona będzie dostępna na Polsat Sport Premium 1. Starcie będzie można obejrzeć też w internecie na platformie Polsat Box Go.

