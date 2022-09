Szef Bayernu Monachium zakpił z Roberta Lewandowskiego. Szokujące słowa

W hicie 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów doszło do starcia Bayernu Monachium z FC Barceloną. Nieznacznymi faworytami wydawali się gospodarze ze stolicy Bawarii, choć wicemistrzowie Hiszpanii, mając w swoich szeregach Roberta Lewandowskiego, chcieli z pewnością przełamać swoją złą passę w meczach z niemieckim zespołem. Dla Polaka był to powrót na Allianz Arenę po zaledwie dwóch miesiącach od odejścia.

Zaskakujące słowa Herberta Hainera. Ironiczny komentarz dotyczący Roberta Lewandowskiego

Duma Katalonii miała przewagę w pierwszej połowie i to do tego stopnia, że momentami monachijczycy nie potrafili poradzić sobie z wysoki pressingiem rywali. „Lewy” mógł wpisać się na listę strzelców, ale zmarnował dwie naprawdę dogodne okazje. W 18. minucie uderzył tuż nad poprzeczką, a kilka chwil później doszedł do strzału głową, ale nie Manuel Neuer był na posterunku.

Po przerwie gra FC Barcelony oraz kapitana reprezentacji Polski nie była już tak dobra. Mistrzowie Niemiec przejęli inicjatywę, szczególnie na początku drugiej odsłony. W 50. minucie do siatki trafił Lucas Hernandez, wykorzystując znakomite dośrodkowanie z rzutu rożnego. Cztery minuty później Leroy Sane podwyższył na 2:0. Tym samym ustalił rezultat tego starcia.

Po zakończonym meczu Robert Lewandowski nie był zbytnio rozmowny. Za to głos zabrał prezydent Die Roten Herbert Hainer. Niemiec zakpił z 34-latka. – Można było dziś dostrzec, że serce Roberta wciąż bije dla Bayernu – powiedział, cytowany przez „Bild”. Ten ironiczny komentarz z pewnością może zaskakiwać.

Okazja do rewanżu nadarzy się dopiero 26 października. Wówczas to FC Barcelona będzie gospodarzem tego spotkania.

