Mecz Inter Mediolan – FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję na żywo w TV i online?

Na kibiców piłki nożnej czeka nie lada gratka. W 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów FC Barcelona na czele z Robertem Lewandowskim podejmie Inter Mediolan na wyjeździe.

Sytuacja FC Barcelony w grupie C Ligi Mistrzów

To będzie ważny mecz pod względem awansu do kolejnej fazy europejskiego pucharu. FC Barcelona trochę skomplikowała swoją sytuację w grupie, kiedy po zwycięstwie 5:1 z Viktorią Pilzno (hattricka w tym meczu zdobył Robert Lewandowski), Katalończycy przegrali 0:2 z Bayernem Monachium, czyli byłym klubem kapitana BIało-Czerwonych.

Z kolei Inter Mediolan jest w podobnej sytuacji, bo na inaugurację nowego sezonu Champions League przegrał 0:2 z Bayernem Monachium, a w drugiej kolejce europejskiego pucharu przeciwko Viktorii Pilzno, piłkarze wicemistrza Włoch triumfowali 2:0.

W grupie C przewodzi Bayern Monachium z kompletem zwycięstw na koncie (6 punktów). Druga jest FC Barcelona z Robertem Lewandowskim. Trzecie miejsce z takim samym dorobkiem punktowym (3 pkt) zajmuje Inter Mediolan, a na ostatnim miejscu bez punktów uplasowała się Viktoria Pilzno.

Mecz Inter Mediolan – FC Barcelona. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

Transmisja z meczu Inter Mediolan – FC Barcelona odbędzie się we wtorek 4 października o godz. 21:00 polskiego czasu. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo w telewizji na sportowych kanałach Polsatu (Polsat Sport Premium). To starcie będzie można również obejrzeć w internecie na serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. Polsat Box Go

Czytaj też:

Przełomowa decyzja Roberta i Anny Lewandowskich. Piłkarz Barcelony i jego żona zaskoczyli swoich fanów