Xavi wskazał winnego w meczu z Interem Mediolan. Wymowne słowa trenera FC Barcelony

Po remisie 3:3 w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów z Interem Mediolan FC Barcelonie pozostały jedynie matematyczne szanse na awans do dalszej fazy rozgrywek. Duma Katalonii potrafiła w tym spotkaniu wyjść na jednobramkowe prowadzenie i kontrolować jego przebieg w pierwszej połowie.

Jednak w drugiej połowie obraz gry się zmienił i to Inter Mediolan przejął inicjatywę. Włosi byli w stanie odrobić straty i dwukrotnie wyjść na prowadzenie. W tym meczu Robert Lewandowski zdobył dwie bramki.

Xavi: Ta Liga Mistrzów jest dla nas okrutna

Na konferencji po zremisowanym 3:3 spotkaniu trener FC Barcelony Xavi Hernandez został zapytany o to, co nie zagrało przeciwko Interowi. Hiszpan przyznał, że jego podopieczni popełnili zbyt wiele błędów i to nie tylko w tym spotkaniu, ale także w poprzednich. – W Monachium była to skuteczność, w Mediolanie inne okoliczności, a dziś błędy w obronie – wyjaśnił.

Oceniam to spotkanie negatywnie. Ta Liga Mistrzów jest dla nas okrutna. Wiele straciliśmy w drugiej połowie – przyznał.

Szkoleniowiec dodał, że pierwsza połowa w wykonaniu jego zawodników była bardzo dobra. – Pierwsza bramka to bardzo wyraźny błąd z linii defensywnej, druga też... Tutaj chodzi o wygrywanie, niepoddawanie się i dobrą obronę, a nie tylko atakowanie – podkreślił, dodając, że piłka nożna to gra błędów. – Intensywność w pierwszej połowie była doskonała, ale jej nie utrzymaliśmy. Błędy są drogie w Lidze Mistrzów i wiele kosztują.

Xavi po meczu z Interem: Biorę na siebie odpowiedzialność

Kibice FC Barcelony w trakcie meczu znaleźli kozła ofiarnego. Ich zdaniem był to Gerard Pique, który popełnił duży błąd przy bramce na 1:1. Cules nawet wygwizdali środkowego obrońcę Dumy Katalonii. Z kolei szkoleniowiec Blaugrany nie szukał winnych i odciążył swoich zawodników.

Jeśli zawiedzie obrona, ja przegrywam. Jeśli Piqué, Busquets, Pedri lub Dembélé zawiodą, poniosę porażkę jako trener. Biorę na siebie odpowiedzialność. Jeśli obrona popełnia błędy, to ja też je popełniam i biorę to na siebie. W tym roku bardziej boli mnie ta porażka niż w poprzednim, ponieważ wszystko jest w Twoich rękach i tracisz to przez własne błędy - stwierdził.

Xavi: Nie zasługujemy na dalszą grę w LM

Jeśli nie potrafimy pokonać Interu Mediolan na własnym stadionie, to nie zasługujemy na dalszą grę w tych rozgrywkach – powiedział Hiszpan. Trener Dumy Katalonii podkreślił, że sytuacja jego podopiecznych w Champions League jest trudna, ale teraz zespół musi skupić się na meczu z Realem Madryt i na lidze.

Teraz musimy pomyśleć o Madrycie, o El Clasico. Odzyskamy siły, by spróbować pokonać Real Madryt na Bernabéu. Pozostały jeszcze inne rozgrywki, odkładamy na bok Ligę Mistrzów i skupiamy się na LaLidze, której chcemy pozostać liderami – zakończył.

