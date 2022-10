QUIZ z wiedzy o Lidze Mistrzów. Wyzwanie dla prawdziwych znawców

Zanim rozpocznie się mundial, w ramach Ligi Mistrzów zostaną rozegrane jeszcze dwie kolejki fazy grupowej. Niebawem poznamy zatem wiele rozstrzygnięć co do tego, kto awansuje do fazy pucharowej, kto odpadnie, a kto będzie musiał zadowolić się udziałem w Lidze Europy. Zatem jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat Champions League. Powodzenia przy rozwiązywaniu quizu!

Czytaj też:

Filar reprezentacji Polski został skazany. Sąd nie miał wątpliwościCzytaj też:

Nie było sentymentów. Tak Lechia Gdańsk skarciła Zagłębie Lubin