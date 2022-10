Hiszpański trener dosadnie o FC Barcelonie w Lidze Mistrzów. Nie pozostawił żadnych wątpliwości

Po dobrym początku sezonu w LaLiga, nie licząc potknięcia w pierwszej kolejce przeciwko Rayo Vallecano (0:0), FC Barcelona popadła w kryzys. Podopieczni Xaviego Hernandeza byli gorsi w El Clasico (1:3), a w Lidze Mistrzów polegli w starciu z Bayernem oraz przegrali i remisowali z Interem, przez co Katalończycy są jedną nogą w Lidze Europy.

Kibu Vicuna: Barceolna miała nieszczęśliwe losowanie

Na temat postawy Dumy Katalonii w tegorocznej Lidze Mistrzów wypowiedział się hiszpański trener Kibu Vicuna, który w przeszłości trenował ŁKS i Wisłę Płock. Jego zdaniem FC Barcelona miała nieszczęśliwe losowanie. Przypomnijmy, Blaugrana trafiła do grupy C z Bayernem Monachium, Interem Mediolan i Viktorią Pilzno. – W jednej grupie znalazły się trzy bardzo silne drużyny. To jednak Barcelona była nowym zespołem, bo to w tym klubie latem doszło do największych zmian – zauważył Hiszpan. Do Katalonii w letnim okienku transferowym trafili tacy piłkarze jak Robert Lewandowski, Jules Kounde czy Raphinha.

Kibu Vicunia przyznał w rozmowie, że FC Barcelona to mimo wszystko mocna drużyna. – Ale jak pokazują wyniki, niewystarczająca na Ligę Mistrzów – dodał. Hiszpański szkoleniowiec uważa, że Blaugrana będzie rosła w siłę i grała coraz lepiej. – Jest tam mnóstwo młodych zawodników. Do tego w Lidze Mistrzów wpadli od razu na silnych rywali, doszło sporo kontuzji obrońców, co przełożyło się na te wszystkie kłopoty – przyznał.

Hiszpański trener: Robert Lewandowski zostanie królem strzelców

Były trener ŁKS-u wypowiedział się również na temat transferu Roberta Lewandowskiego. Według Hiszpana to jest najważniejszy piłkarz FC Barcelony. – Strzela, instruuje kolegów, chodzi uśmiechnięty. Znakomicie współpracuje z Ousmanem Dembele i Pedrim – przyznał, dodając, że pod wrażeniem 34-latka są nie tylko w Katalonii.

Wielu kibiców klubów La Liga cieszy się, że w Hiszpanii pojawił się zawodnik tego formatu. W tym sezonie Polak zostanie królem strzelców – zakończył.

