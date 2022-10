Robert Lewandowski pokazał klasę po klęsce w Lidze Mistrzów. Takiego zachowania oczekują kibice

Klęska 0:3 przed własną publicznością była idealnym podsumowaniem teorii, że w ekipie Xaviego wciąż nie jest tak wesoło, jak wróżono przed sezonem. Po raz drugi z rzędu Duma Katalonii będzie walczyć o trofeum Ligi Europy, co zostało przesądzone jeszcze przed pierwszym gwizdkiem spotkania na Camp Nou za sprawą zwycięstwa Interu Mediolan nad Viktorią Pilzno. Relacje Roberta Lewandowskiego z byłymi klubowymi kolegami wciąż są bardzo dobre, co dało się zauważyć jeszcze przed meczem za sprawą nagrania Thomasa Muellera. Polak potwierdził to, gratulując zwycięstwa podopiecznym Juliana Nagelsmanna zaraz po meczu.

Robert Lewandowski odwiedził kolegów z Bayernu Monachium

Informację o tym, że „Lewy” pojawił się w szatni, w której przebierali się Bawarczycy podał portal sport1.de. Kapitan reprezentacji Polski ma prawo czuć się rozgoryczony, ponieważ nie dość, że odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów, to w obu spotkaniach przeciwko swojemu byłemu pracodawcy nie udało mu się trafić do siatki.

Dyrektor sportowy Bayernu Monachium, Hasan Salihamidzić potwierdził, że Robert Lewandowski odwiedził kolegów z byłego klubu zaraz po spotkaniu.

– Lewandowski był w naszej szatni. Chwilę porozmawialiśmy. To dobry facet. Życzymy my wszystkiego najlepszego – powiedział Bośniak.

Thomas Mueller był bardzo zadowolony, że udało mu się zobaczyć z napastnikiem FC Barcelony, ale też wyraził ubolewanie nad tym, co obecnie przeżywa jego kolega.

– Zawsze jest miło zobaczyć „Lewego”. Oczywiście, że mu współczujemy, bo wiemy, jak ambitnym jest sportowcem – dodał Niemiec.

Elita w Lidze Europy

Tegoroczna edycja Ligi Europy została „wzbogacona” o kilka zespołów, które cieszą się bardzo dużym uznaniem w europejskiej piłce. Od jej początku podziwiamy zmagania takich zespołów jak, m.in.: Arsenal, Manchester United czy AS Roma.

Teraz do tego grona dołączyła FC Barcelona. W przypadku niepowodzenia w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów w Lidze Europy możemy zobaczyć także m.in.: Juventus, Atletico Madryt, Ajax Amsterdam, Sevillę, RB Lipsk, Szachtar Donieck, AC Milan, RB Salzburg, Dinamo Zagrzeb, Eintracht Frankfurt, Sporting Lizbonę, Tottenham, Olympique Marsylię, Maccabi Haifę czy Bayer Leverkusen.

