Szczęsny i Milik nie zatrzymali PSG. Bolesna porażka Juventusu w Lidze Mistrzów

Jak na hit Ligi Mistrzów przystało, Juventus i Paris Saint-Germain stworzyły godne widowisko. Nie było to starcie idealne dla żadnej z ekip, ale i tak kibice nie mieli prawa się nudzić. Ani Arkadiusz Milik, ani Wojciech Szczęsny nie pomogli swojej drużynie zwyciężyć.

Moc Kyliana Mbappe w meczu Juventus – PSG

W początkowej fazie starcia to Stara Dama była bardziej aktywna w ofensywie, ale nie przełożyło się to na zdobycz bramkową. Zamiast tego to paryżanie przeprowadzili zabójczą kontrę jeszcze przed upływem kwadransa. Messi podał wtedy piłkę do nadbiegającego z lewej strony Mbappe, a ten zajął się resztą. Mimo że Gatti chwycił go jak zapaśnik, Francuz zdołał go minąć, a potem uderzyć idealnie, technicznie, zza pola karnego i tym samym zdobyć bramkę.

Drużyna Massimiliano Allegrego natomiast raziła nieskutecznością. Szczęścia próbował Locatelli, lecz posłał futbolówkę tuż obok spojenia. Podobnie niewiele brakło Cuadrado niedługo potem, a następnie Miretti wpadł w „szesnastkę” gości z lewej strony i też nieznacznie się pomylił. Ten sam zawodnik został też zablokowany po podaniu od Milika. Polak co prawda podał mu nie w tempo, ale Włoch zbyt długo zwlekał z decyzją. W końcu jednak turyńczycy wyrównali, a do siatki trafił Bonucci po dograniu Cuadrado z prawej flanki.

Liga Mistrzów. Nuno Mendes skarcił Starą Damę

W drugiej części starcia tempo bynajmniej nie siadło, ale obie ekipy zmagały się z frustrującym problemem – do pola karnego wiele udawało się jednym i drugim, lecz gdy przychodziło dostarczyć piłkę do napastnika, każdy plan spalał na panewce. W ten sposób wyglądało ponad 20 minut tej połowy spotkania.

Dopiero po tym okresie marazmu PSG wyprowadziło zabójczą kontrę. Cuadrado, który dotychczas rozgrywał naprawdę dobrą partię, tym razem zawiódł. To właśnie spod jego krycia uciekł Mendes. Mbappe popisał się wcześniej idealnym podanie prostopadłym za plecy Kolumbijczyka, a po chwili 20-letni Portugalczyk cieszył się z gola. Na kwadrans przed końcem spotkania Juventus pokonał Donnarummę, aczkolwiek gol nie został uznany, ponieważ Locatelli był na spalonym.

Sędzia puścił też grę po akcji z 85. minuty, kiedy to Chiesa padł w polu karnym po starciu z jednym z rywali. Protesty turyńczyków były głośne, ale nic nie dało. W związku z tym włoski zespół przegrał z PSG 1:2 i odpadł z Ligi Mistrzów. Stara Dama zagra natomiast w Lidze Europy dzięki temu, że jednocześnie Maccabi Hajfa przegrało z Benficą.

