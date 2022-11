Dramat piłkarza Tottenhamu. Jego występ na mundialu stoi pod znakiem zapytania

Przed rozpoczęciem wtorkowego spotkania klub z Marsylii tracił tylko dwa punkty do lidera grupy D, jakim był Tottenham Hotspur. Było więc wiadome, że oba zespoły wystawią swoje najlepsze, jedenastki, ponieważ zwycięstwo dawało pewny awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Strzelanie rozpoczęli gospodarze dzięki trafieniu w końcówce pierwszej połowy Chancela Mbemby Mangulu. Podopieczni Antonio Conte dziewięć minut po rozpoczęciu drugiej części spotkania wyrównali, a decydującego gola na 2:1 strzelił Pierre Hojbjerg w samej końcówce.

Całego spotkania na murawie nie mógł spędzić jeden z czołowych graczy Kogutów, Heung - Min Son. Koreańczyk już w 29. minucie musiał zejść z boiska po trafieniu w twarz łokciem przez Chancela Mbembę. Jak się później okazało, kontuzja 30-letniego zawodnika jest poważniejsza niż początkowo myślano.

Potrzebna operacja

Następnego dnia Tottenham Hotspur wydał na swoich social mediach oświadczenie dotyczące stanu zdrowia piłkarza. „Możemy potwierdzić, że Son przejdzie operację ustabilizowania złamanej kości lewego oczodołu” - przekazał londyński klub.

Dla fanów z północnej części Londynu jest to zła wiadomość, gdyż oznacza to pauzę Koreańczyka podczas dwóch zbliżających się meczów Premier League: z Liverpoolem oraz Leeds United. Jako filar drużyny Kogutów Heung Min - Son jest w obecnej chwili bardzo potrzebny swojemu zespołowi, który w ligowej tabeli zajmuje trzecią pozycję, tracąc pięć punktów do pierwszego Arsenalu.

Niepewność przed mistrzostwami świata

Już 24 listopada Korea Południowa rozegra swój pierwszy mecz podczas mistrzostw świata w Katarze. Nie jest jednak pewne czy Heung – Min Son do tego czasu będzie w pełni zdrowy i gotowy. Wiadomo jednak, że bez niego wyjście jego drużyny z grupy podczas mundialu będzie bardziej skomplikowane.

Nadzieję na szybki powrót gwiazdora Tottenhamu do zdrowia daje przykład Kevina De Bruyne, który podczas finału Ligi Mistrzów w 2021 roku doznał podobnej kontuzji. Wtedy podobnie jak Koreańczyk nie mógł dokończyć całego spotkania. Jednak po niespełna trzech tygodniach przerwy zagrał w drugim meczu swojej reprezentacji podczas mistrzostw Europy.

Czytaj też:

Zbliża się mundial w Katarze. Były pracownik FIFA ocenił przygotowania do turniejuCzytaj też:

Tak Kozłowski ocenił sam siebie. Został zapytany o reprezentację Polski i mundial