Amatorski błąd gwiazdy PSG w meczu z Bayernem. Kompromitacja w Lidze Mistrzów

Chęci PSG nie można odmówić, ale samymi dobrymi intencjami nikt jeszcze nie wygrał meczu w Lidze Mistrzów, a już na pewno nie z Bayernem Monachium. Niemiecki zespół przystąpił do tego spotkania z jednobramkową zaliczką, a w rewanżu tylko spuentował swój awans do ćwierćfinału Champions League.

Bayern – PSG. Dużo emocji, mało konkretów

Można było się tego spodziewać, że od pierwszego gwizdka gra będzie toczyła się w szybkim tempie i tak się właśnie stało. Gorzej, iż nie szło za tym kreowanie sobie wielu dogodnych sytuacji strzeleckich. Teoretycznie niezłą miał Mbappe, ale wygonił się do lewej strony i uderzał ze zbyt ostrego kąta. Potem to samo zdarzyło się po przeciwnej stronie boiska. Szarża Messiego też została zablokowana przez samego Sommera i jednego z defensorów na boku szesnastki.

Z drugiej strony oglądaliśmy jeszcze mniej konkretów. Dopiero po dwóch kwadransach podopieczni Juliana Nagelsmanna przycisnęli mocniej, lecz ani płaska centra Comana nie dotarła do adresata, ani Musiala nie popisał się skutecznością kilka minut później.

Najciekawiej zrobiło się w 37. minucie, kiedy to Sommer popełnił fatalny błąd. Będący przy piłce golkiper nie wiedział, że czai się za nim Hakimi. Marokańczykowi udało się wykonać skuteczny odbiór, po czym do pustej bramki uderzał Vitihnha. Zrobił to jednak zbyt lekko, więc De Ligt zdołał skutecznie oddalić zagrożenie.

Fatalny błąd Marco Verrattiego w meczu Bayern Monachium – PSG

Kilka chwil po wznowieniu gospodarze zaczęli świętować, gdy do siatki trafił… Prawdopodobnie Mueller. Radość zawodników trwała jednak tylko chwilę, ponieważ sędzia liniowy uniósł chorągiewkę w górę. Po dośrodkowaniu z lewej strony piłkę na pewno dotknął Choupo-Moting, a ta następie poleciała w stronę będącego na ofsajdzie Muellera. Nawet mimo powtórek trudno ocenić, czy Niemiec dotknął futbolówki, która wpadła do siatki. Niezależnie od tego był w tej sytuacji na tyle aktywny, że arbiter odwołał gola.

Po godzinie gry monachijczycy już na dobre objęli prowadzenie, a głównym winowajcą w całej sytuacji był Verratti. Włoch stracił bowiem piłkę we własnym polu karnym na rzecz Muellera i Goretzki. Ten drugi zauważył, doskonałą pozycję zajmuje Choupo-Moting, więc posłał do niego podanie, a napastnik trafił do pustej bramki.

twitter

Jednoznaczny wynik meczu Bayern Monachium – PSG

Kilka minut później zabłysnął Sommer, gdy blisko pokonania go był Ramos. Hiszpan oddał groźny strzał głową przy okazji rzutu rożnego. Ponownie pomylił się też w 82. minucie po kolejnym kornerze bitym przez Messiego.

W 89. minucie zaś Paryżanie nadziali się na kontrę, którą bezlitośnie wykończył Gnabry. W ten sposób przypieczętował awans Bayernu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. PSG odpadło na etapie 1/8 czwarty raz w sześciu ostatnich sezonach.

Czytaj też:

Znakomity zwrot akcji w dwumeczu Chelsea z Borussią! Gol w pierwszym meczu nie wystarczyłCzytaj też:

Grzegorz Mielcarski o krok od pracy z kadrą. „Spełnia kryteria”