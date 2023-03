Real Madryt – Liverpool. O której godzinie i gdzie oglądać hit Ligi Mistrzów? Transmisja TV i online

Większość dwumeczów 1/8 finału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów już za nami. Do ćwierćfinałów awansowali: Bayern Monachium (pokonując PSG 3:0), Chelsea (2:1 z Borussią Dortmund), AC Milan (1:0 z Tottenhamem), SL Benfica (7:1 z Club Brugge), Inter (1:0 z FC Porto) oraz Manchester City (8:1 z RB Lipsk). Dziś ostatnie dwa spotkania, w których zmierzą się Real Madryt z Liverpoolem oraz Napoli z Eintrachtem Frankfurt. Pierwszy z wymienionych meczów to zdecydowany hit środowej kolejki.

Liverpool potrzebuje cudu, żeby awansować do Ligi Mistrzów

Sytuacja podopiecznych Jurgena Kloppa nie jest ciekawa. Porażka z Realem Madryt wynikiem 2:5 przed własną publicznością nie zwiastowała świetlanej przyszłości, jednak już kilka dni później doszło do kuriozalnej sytuacji. Będący w wyraźnym kryzysie Liverpool pokonał na Anfield będący w doskonałej dyspozycji Manchester United aż 7:0, by w następnej kolejce Premier League ulec znacznie niżej notowanemu Bournemouth 0:1.

Z kolei Real Madryt jest drużyną, która w ostatnich tygodniach gra bardzo w kratkę. Po triumfie nad Liverpoolem zawodnicy Carlo Ancelottiego tylko zremisowali na Estadio Santiago Bernabeu z Atletico Madryt 1:1, a następnie ponieśli porażkę z FC Barceloną 0:1 w ramach pierwszego meczu półfinałowego Pucharu Króla. Do tego dołożyli remis 0:0 z Realem Betis. Mimo wszystko podejdą do meczu z The Reds podbudowani zwycięstwem z Espanyolem 3:1.

Choć Liverpool stanie przed niezwykle trudnym zadaniem do wykonania, to już pokazali, że stać ich na wyjście z podobnej opresji. Miało to miejsce w rewanżu półfinałowym Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19. Mierzyli się wówczas z FC Barceloną i choć pierwszy mecz przegrali 0:3, tak przed własnymi kibicami wykazali się niezwykłą determinacją i pokonali Blaugranę 4:0, awansując do finału, a następnie wygrywając rozgrywki. Dziś będą musieli pokazać taki sam charakter w stolicy Hiszpanii.

Real Madryt – Liverpool. Gdzie i o której oglądać transmisję TV i online?

Mecz Real Madryt – Liverpool odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu o godz. 21:00. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na antenie TVP1 i Polsat Sport Premium 2, a także online w serwisie sport.tvp.pl oraz w platformach Polsat Box Go i Canal+Online po wykupieniu odpowiednich pakietów.

