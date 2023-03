Liga Mistrzów: Napoli – Eintracht Frankfurt. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

Bieżący sezon dla SSC Napoli jest jak sen. Po 26. kolejkach piłkarze Luciano Spalettiego zajmują pierwsze miejsce w tabeli Serie A z osiemnastopunktową przewagą nad drugim Interem Mediolan. Ponadto w Lidze Mistrzów ekipa spod Wezuwiusza radzi sobie równie dobrze. Neapolitańczycy zajęli pierwsze miejsce w grupie A – przed Liverpoolem, Ajaxem Amsterdam i Glasgow Rangers.

1/8 Ligi Mistrzów: Rewanżowe starcie Napoli z Eintrachtem

W fazie play-off Neapolitańczycy trafili na ekipę Eintrachtu Frankfurt, która w fazie grupowej Ligi Mistrzów walczyła w grupie D. Piłkarze występujący na co dzień w Bundeslidze skończyli na drugim miejscu za Tottenhamem, a przed Olympique Marsylia i Sportingiem Lizbona. Z kolei podopieczni Olivera Glasnera zajmują dopiero szóste miejsce w tabeli ligi niemieckiej, a ponadto Die Adler wygrali tylko jedno z sześciu ostatnich spotkań, a najjaśniejszym punktem zespołu jest Kevin Trapp, który wielokrotnie ratował zespół przed utratą wielu bramek w lidze i Lidze Mistrzów.

W pierwszym meczu we Frankfurcie Neapolitańczycy pewnie wygrali z gospodarzami 0:2 po bramkach Victora Osimhena i Giovanniego Di Lorenzo. Oznacza to, że podopieczni Luciano Spalettiego są już jedną nogą w kolejnej fazie Ligi Mistrzów, a od awansu dzieli ich tylko jeden krok. Z kolei piłkarze Eintrachtu nie zamierzają się podłożyć rywalom i będą walczyć o odwrócenie losów tego dwumeczu, co zwiastuje ciekawe widowisko.

Liga Mistrzów: Napoli – Eintracht Frankfurt. Transmisja na żywo

To spotkanie w ramach Ligi Mistrzów będzie miało także polski akcent. W ekipie Napoli występuje dwóch Polaków – Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński.

Spotkanie Napoli – Eintracht Frankfurt odbędzie się w środę 15 marca o godz. 21:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w TV na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, np. Polsat Box Go.

