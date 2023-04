Zespoły z włoskiej Serie A mogą mówić o sporym szczęściu przy losowaniu w Lidze Mistrzów. Inter Mediolan, AC Milan i SSC Napoli trafiły do łatwiejszej części drabinki, a jeśli Benfica Lizbona nie odrobi strat z wtorkowej porażki (0:2), będziemy mieli do czynienia z włoskim półfinałem Champions League. AC Milan i SSC Napoli mierzyły się ze sobą stosunkowo niedawno w grze o ligowe punkty. Choć faworytem starcia w Neapolu byli gospodarze, ciągle aktualny mistrz Italii udowodnił, że nie należy go lekceważyć. Mediolańczycy ograli lidera Serie A aż 4:0 (2:0), a miało to miejsce 2 kwietnia.

Piotr Zieliński z szansami na życiowy sukces w Lidze Mistrzów

Napoli w miniony weekend skromnie wygrało w wyjazdowym meczu z Lecce (2:1), zaliczając istotny komplet punktów na krajowym podwórku. Drużyna trenera Luciano Spallettiego w 29 meczach odniosła 24 zwycięstwa i ma miażdżącą przewagę nad resztą stawki w Serie A. Liga Mistrzów to jednak zupełnie inny świat, gdzie Milan może zaskoczyć. Zespół trenera Stefano Pioliego ma w swoich szeregach kilku piłkarzy, którzy mogą zrobić różnicę.

Najgroźniejszy wydaje się być Rafael Leao, ofensywny wirtuoz z Portugalii. Dodatkowo Milan w ćwierćfinale Ligi Mistrzów jest po raz pierwszy od 11 lat, co dodatkowo podnosi rangę wydarzenia dla miejscowych kibiców.

Kibice Milanu mogą zacierać ręce, tym bardziej że w szeregach gości zabraknie kontuzjowanego Victora Osimhena. Nigeryjczyk będący najlepszym snajperem lidera Serie A cztery razy trafiał do siatki w bieżących rozgrywkach Ligi Mistrzów. Co ciekawe, trener Spalletti nie będzie mógł skorzystać również z drugiego w hierarchii napastników w Napoli, Giovanniego Simeone. Trzeci do gry, który najprawdopodobniej wystąpi na szpicy gości, jest… powracający po kontuzji Giacomo Raspadori.

W składzie klubu z Neapolu nie powinno zabraknąć Piotra Zielińskiego. Jeden z liderów reprezentacji Polski może osiągnąć historyczny sukces w karierze, grając na tym etapie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Piłkarzami Napoli jest również dwójka innych Polaków, obrońca Bartosz Bereszyński i bramkarz Hubert Idasiak.

AC Milan – SSC Napoli. Gdzie i o której oglądać dziś transmisję z włoskiego ćwierćfinału w Lidze Mistrzów?

Transmisję TV z meczu AC Milan – SSC Napoli będzie można oglądać od godziny 21:00 w TVP 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Dodatkowo online mecz będzie dostępny w Polsat Box Go oraz na stronie internetowej TVP Sport. Sprawozdanie ze spotkania przeczytanie na sport.wprost.pl.

