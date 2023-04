Fatalne konsekwencje porażki w Lidze Mistrzów. Skandal w szatni Bayernu Monachium

The Citizens we wtorek pokazali, kto obecnie jest w lepszym momencie sezonu. Manchester City ograł bez większego problemu Bayern Monachium (3:0), niemal zapewniając sobie awans do półfinału Ligi Mistrzów. Po spotkaniu w szatni przyjezdnych było bardzo gorąco. Zdaniem dziennikarzy „Bilda”, miało dojść do rękoczynów.

Bayern Monachium blisko odpadnięcia z Ligi Mistrzów

Nie tak ostatnie tygodnie wyobrażali sobie kibice niemieckiego mistrza. Bayern wrócił co prawda na fotel lidera Bundesligi, ale sensacyjnie odpadł z Pucharu Niemiec, a dodatkowo awaryjnie musiał zmienić trenera. Julian Nagelsmann miał być skłócony z częścią zespołu i zarząd bawarskiego giganta był zmuszony do radykalnych kroków. Następcą mającego 35 lat szkoleniowca został jego rodak, Thomas Tuchel.

Trudno wymagać, żeby nowy trener zaczął wygrywać wszystko z marszu. Wtorkowy występ w Manchesterze był jednak dużym rozczarowaniem dla Bayernu. Porażka różnicą trzech goli (0:3) stawia mistrzów Niemiec w bardzo trudnym położeniu przed rewanżem. The Citizens posiadają świetnych zawodników i Bayern potrzebuje niemal idealnego pojedynku, żeby myśleć o odrobieniu trzybramkowej straty.

Monachijczycy popełnili kilka banalnych błędów, które ułatwiły drużynie City znalezienie drogi do bramki. Piłkarze Bayernu byli sami sobie winni, że z Manchesteru wyjechali z tak niekorzystnym rezultatem w perspektywie dwumeczu. Nawet biorąc pod uwagę nieistniejący przepis o bramkach na wyjeździe.

Media: W szatni Bayernu doszło do rękoczynów

Według doniesień dziennikarzy „Bilda” po meczu było bardzo gorąco w szatni Bayernu. Do gardła mieli sobie skoczyć dwaj piłkarze, Sadio Mane i Leroy Sane. Między tą dwójką iskrzyło już na murawie po jednej z akcji, w której nieporozumienie sprawiło zaprzepaszczenie kreacji groźnej okazji dla gości.

Kontynuacja konfliktu nastąpiła w szatni. Zdaniem niemieckich dziennikarzy Mane uderzył Sane w twarz. Koledzy z drużyny mieli odciągnąć zwaśnioną dwójkę. Sane ostatecznie został nawet wyprowadzony z szatni Bayernu.

Póki co klub z Monachium nie udziela komentarza na temat rewelacji „Bilda”. Atmosfera w zespole musi być jednak napięta, w końcu oprócz wyniku sportowego, w Lidze Mistrzów na stole są przede wszystkim ogromne pieniądze.

