Były piłkarz Realu Madryt wskazał faworyta do awansu do finału Ligi Mistrzów. Zaskakujący wybór

Podczas wtorkowego meczu Ligi Mistrzów Real Madryt zremisował na Estadio Satiago Bernabeu z Manchesterem City 1:1. Choć to podopieczni Pepa Guardioli przeważali od początku tego spotkania, to Królewscy strzelili jako pierwsi gola. Obywatele wyrównali dopiero w drugiej połowie, ale wokół tego trafienia pojawiło się sporo kontrowersji, bo według zdjęć wykonanych specjalną technologią, podczas rozpoczęcia akcji bramkowej piłka wyszła na aut.

Jerzy Dudek: Guardiola chciał „przeżyć” ten mecz bez porażki

Na temat przebiegu tego spotkania wypowiedział się w WP SportowychFaktach były piłkarz Realu Madryt Jerzy Dudek. Legendarny polski bramkarz przyznał, że Manchester City zanotował świetny początek, ale wynik 1:1 jego zdaniem jest sprawiedliwy. – Real bardzo mocno zaskoczył tym golem Viniciusa na 1:0. Wydaje mi się, że po tym trafieniu City jeszcze bardziej nabrało respektu do rywala – zdradził.

– Według mnie Guardiola miał taką taktykę, aby „przeżyć” ten mecz bez porażki. I to się udało, co stanowi duży kapitał przed rewanżem – podkreślił.

Jerzy Dudek wskazał kontrowersje tego meczu

Choć zdaniem Jerzego Dudka ten wynik był sprawiedliwy, to sposób, w jaki on padł według byłego sportowca jest kontrowersyjny, podobnie jak kilka decyzji sędziego. – Choćby z tym wyjściem piłki na aut przed golem dla Manchesteru. Dziwne, że VAR nie zareagował. Poza tym faul Silvy na Camavindze… Taki brzydki, od tyłu. To mogła być czerwona kartka, a reakcji nie było – stwierdził i dodał, że Carvajal również zasłużył na żółtą kartkę wcześniej, niż ją faktycznie obejrzał.

– Sędzia się nastawił, że nie będzie zbyt często gwizdał. To czasami też jest OK, bo zawodnicy wtedy widzą, że trzeba się nastawić na bardzo twardą walkę i że nie będzie wymuszania fauli – kontynuował.

Jerzy Dudek zaskoczył: Większe szanse daję Manchesterowi City

Mimo sympatii do Realu Madryt, w którym w przeszłości występował, to jednak były bramkarz daje dużo większe szanse Manchesterowi City. – Tym bardziej że nie przypominam sobie awansu Realu Madryt w Lidze Mistrzów po tym, jak nie wygrał u siebie spotkania – stwierdził.

– Nawet te zagrania, które City pokazało w Madrycie... To trzymanie piłki, granie w trójkątach. Wiadomo, że na stadionie Realu nikt tego nie zauważył, w sensie nie oklaskiwał, ale w rewanżu takie momenty mocno nakręcą kibiców Manchesteru, a ci z kolei nakręcą swoich piłkarzy. Dlatego jeszcze większe szanse na awans daję Anglikom – zakończył.

