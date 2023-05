Inter Mediolan rozpracował AC Milan. Nerrazurri są bliżej finału Ligi Mistrzów

22:56 Dziękujemy za śledzenie tej relacji na żywo. Po więcej sportowych informacji zapraszamy na stronę sport.wprost.pl. 94. min. Koniec. Świetne 15. minut pozwoliło Interowi pokonać bezradny w tym spotkaniu AC Milan. Nerrazurri mają dwubramkową zaliczkę przed rewanżem. 93. min. Sędzia przerywa grę. Na murawie leży Gagliardini. 92. min. Pobega i... pierwszy celny strzał Milanu. 90. min. Sędzia doliczył cztery minuty do podstawowego czasu gry. 89. min. Inter Mediolan mądrze utrzymuje się przy piłce i daje się faulować piłkarzom Milanu. 88. min. Origi próbuje szarpać defensywą Interu, ale nic z tego nie wynika. 86. min. Bastoni upadł na boisko i trzyma się za kolano. Niebezpiecznie to wygląda. 85. min. Theo Hernandez pokusił się o bezpośredni strzał z rzutu wolnego, ale on był bardzo niecelny. 84. min. Gagliardini mógł zamknąć ten mecz. Barella świetnie odegrał piłkę rodakowi, ale nic z tego nie wyszło. Piłkarzowi Interu odskoczyła piłka przy przyjęciu i musiał ratować się faulem. 82. min. Zmiany w AC Milan. Z boiska zeszli Calabria i Diaz, a zmienili ich Pobega i Kalulu. 81. min. Messias poszukał swojej szansy na prawym skrzydle, ale po rykoszecie od Darmiana piłka poleciała w ręce Onany. 80. min Atak pozycyjny Interu. 78. min. Kolejna zmiana w szeregach Interu. Schodzą Hakan Calhanoglu i Lautaro Martinez, a za nich Gagliardini i Correa. 76. min. Tempo tego spotkania wyraźnie spadło. Inter rozgrywa piłkę na własnej połowie. 75. min. Kolejny błąd obrońców Milanu. Do piłki doskoczył Darmian, którego strzał został zablokowany przez jednego z piłkarzy Rossoneri. 74. min. Groźne dośrodkowanie Theo Hernandeza, ale piłka znów ląduje w rękach Onany. 73. min. Faul Tonaliego na Calhanoglu. 71. min. Podwójna zmiana w Interze Mediolan. Schodzą Dzeko i Dimarco, a w ich miejsce wchodzą Lukaku i De Vrij. 70. min. Milan wciąż bez celnego strzału. 69. min. Acerbi spróbował swoich sił z dystansu, ale Maignan złapał piłkę do koszyczka. 66. min. Origi pomknął lewym skrzydłem, ale niecelnie zagrywał w polu karnym. 65. min. Tomori ukarany żółtą kartką za faul na Dzeko 64. min. Kolejne starcie Tomoriego z Dzeko. Tym razem Bośniak zwija się z bólu. 63. min. Tonali trafia w słupek! 62. min. Zmiana również w interu. Za Mkhitaryana wchodzi Brozović. 61. min. Krunić odpadł tuż przed polam karnym Interu, ale zdaniem sędziego nie było przewiniania. 60. min. AC Milan konstruuje atak pozycyjny. 59. min. Podwójna zmiana w Milanie. Z boiska schodzą Simon Kjaer i Saelemakers, a na plac gry wchodzą Thiaw i Origi. 58. min. Salemakers dośrodkował wprost w ręce Onany. 57. min. Pressing Milanu i błędy Interu. Rossoneri zaczną od autu. 56. min. Tonali z dystansu, ale jego strzałbyłbardzo niecelny. 53. min. Zamieszanie pod polem karnym Milanu. Bastoni świetnie zagrał do Dzeko, który wyszedł sam na sam z Maignanem. Tym razem górą był Francuz. 52. min. Groźne dośrodkowanie Barelli. Kjaer wybił piłkę piętką. 52. min. Inter zepchnięty na własną połowę i szuka szansy z kontrataku. 51. min. Messias ruszył prawym skrzydłem Milanu i podobnie jak Brahim próbował dokręcić piłkę przy prawym słupku, ale on również nie trafił. 49. min. Brahim Diaz przymierzył zza pola karnego. Hiszpan próbował dokręcić piłkę w stronę prawego słupka Onany, ale jednak chybił. 47. min. AC Milan przejął inicjatywę. Podopieczni Stefano Pioliego nie zamierzają się poddawać. 46. min. Rossoneri ruszyli do ataku. 46. min. AC Milan rozpoczął od środka. 22:05 Piłkarze wychodzą na boisko! 22:01 Po 30. minutach mogło być już 0:3.



twitter.com 22:00 Mocne otwarcie Interu Mediolan. Tak padały bramki w pierwszej połowie:



twitter.com 21:510:2 Do przerwy 0:2 prowadzi Inter Mediolan. Czy AC Milan będzie w stanie odmienić losy tego spotkania bez Bennacera i kontuzjowanego Leao? O tym przekonamy się za kilkanaście minut. 50. min. Koniec pierwszej połowy. AC Milan wciąż nie ocknął się po szybkim nokaucie na początku spotkania. 49. min. Groźne dośrodkowanie Messiasa, ale nikt do niego nie doskoczył. 48. min. Tomori nieudanie interweniował. Do piłki w polu karnym Maignana dopadł Barella, ale nie zdołał jej opanować. 46. min. Żółta kartka dla Krunicia za pyskówki w stronę sędziego. 45. min. Sędzia doliczył 4 min do tej pierwszej połowy. 43. min. Giroud szukał podobnego strzału jak Dzeko przy golu na 0:1, ale Francuz został zablokowany. 42. min. Saelemakers leży na boisku. Dumfries trafił go łokciem w twarz. Faulu jednak nie było. 41. min Tym razem faul na Giroud. Inter zatrzymał groźnie zapowiadający się kontratak. 40. min. Kolejne starcie na linii Hernandez — Dumfries. Sędzia dopatrzył się przewinienia Francuza. 39. min. Milan szukał swojej okazji z kontrataku, jednak atak Brahima Diaza został zatrzymany i zdaniem sędziego — bez faulu. 38. min. Inter znów szuka swoich szans pod polem karnym Milanu. Strzał Nicolo Barelli jednak zablokowany. 35. min. Dumfries był bliski przecięcia linii strzału oddanego przez Dimarco. Holender jednak nie dał rady skierować piłki do siatki. 34. min. Silny strzał Lautaro Martineza. Piłka jednak poszybowała wysoko nad bramką Maignana. 33. min. Inter Mediolan dominuje w środku pola. AC Milan nie może się przebić. 32. min. NIE MA RZUTU KARNEGO! Sędzia anulował jedenastkę i żółtą kartkę dla Kjaera. 31. min. VAR sprawdza tę sytuację. Sędzia Manzaro idzie osobiście obejrzeć tę sytuację 31. min. Rzut karny dla Interu po faulu Simona Kjaera na Lautaro Martinezie. 31. min. Pierwsza groźna akcja Milanu. Messias zagrał skrzydłem do Calabrii, który próbował piętką pokonać Onanę. Jednak futbolówka odbiła się tylko od bocznej siatki. 30. min. Statystyki pokazują, że Milan ma przewagę posiadania piłki 58 proc. do 42 proc. Jednak nic z tego nie wynika. 28. min. Koronkowa akcja Giroud i Brahima Diaza. Francuz jednak złapany na spalonym. 26. min. Rzut wolny dla Milanu pod polem karnym Onany. 24. min. Fragment brzydszej gry. Sporo fauli z obu stron. 23. min. Dzeko wbiegł w pole karne i poszukał kolejnej akcji. Zapędy Bośniaka zahamował nie kto inny, tylko Tomori. 22. min. Inter Mediolan ruszył z kontratakiem, ale Tomori przerwał groźnie zapowiadającą się akcję. 21. min. Milan został zdominowany przez Inter. Podopieczni Stefano Pioliego nie są w stanie stworzyć choćby pół akcji. 20. min. Dimarco szukał dośrodkowania na Dumfriesa, ale Maignan łapie piłkę i uspokaja sytuację. 19. min. Inter Mediolan chce iść za ciosem. Agresywny pressing zmusza Rossonerich do gry długą piłką. 19. min. Brazylijczyk zameldował się na boisku faulem na Dimarco. 18. min. Piętrzą się kłopoty Milanu. Z boiska schodzi Ismael Bennacer, a w jego miejsce Junior Messias. 17. min. Dobitka również nie znalazła drogi do bramki. Od bramki wznowi francuski bramkarz. 16. min. Słupek ratuje Maignana! Co za szczęście AC Milan. Calhanoglu uderzył jak z armaty. 13. min. Dwóch piłkarzy AC Milan padło w polu karnym Interu Mediolan. Gwizdek sędziego milczy. 12. min. Trzy minuty wstrząsnęły AC Milan. Rossoneri muszą się obudzić, jeśli marzą o grze w finale Ligi Mistrzów. 11. min. Koronkowa akcja piłkarzy Interu Mediolan została bezlitośnie wykorzystana przez Ormianina. Theo Hernandez jeszcze się poślizgnął we własnym polu karnym i nie dał rady skutecznie interweniować. 11. min.0:2 Drugi gol dla Interu! Na listę strzelców wpisał się Mkhitarian. 9. min. Rossoneri muszą teraz bardziej się otworzyć, ale to Inter wciąż ma inicjatywię. 9. min. Calabria nie upilnował Bośniaka podczas rzutu rożnego. Płaskie dośrodkowanie prosto na nogę napastnika Interu, a ten huknął pod poprzeczkę. Maignan był bez szans. 8. min.0:1 Gol! Edin Dżeko! 6. min. Inter próbował zagrozić z rzutu wolnego, ale tylko rzut rożny. 6. min. Faul Tomoriego na Dzeko. Dziś wieczorem obejrzymy wiele pojedynków tych obu panów. 5. min. Piłkarze obu ekip nie forsują tempa. Widać, że podchodzą do siebie z szacunkiem. 4. min. AC Milan szanuje piłkę i rozgrywa ją z bramkarzem. 3. min. Inter Mediolan częściej szuka swoich szans na prawym skrzydle. 3. min. Dumfries zrewanżował się Francuzowi, ale on nie przewinił w tej sytuacji. 2. min Theo Hernandez fauluje Dumfriesa. Na razie obyło się bez kartki. 2. min. Milan agresywnie w środku próbuje odzyskać futbolówkę. 1. min. Sędzia Manzano gwizdnął po raz pierwszy. Od środka rozpoczęli piłkarze Interu. 20:57 Pora na hymn Ligi Mistrzów. 20:56 Piłkarze wychodzą z tunelu! 20:22 We wtorek Real Madryt zremisował z Manchesterem City. Na temat tego spotkania wypowiedział się Jerzy Dudek.



Skład AC Milan na mecz z Interem Mediolan:



twitter.com 20:06 Skład Interu Mediolan na mecz z AC Milan:



twitter.com 20:04 Derby Mediolanu wracają na salony. AC Milan i Inter Mediolan powalczą o awans do finału Ligi Mistrzów pierwszy raz od 20 lat. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania. Początek transmisji o godz. 21:00.

Liga włoska po latach powraca na salony. Choć Napoli rozgrywa najlepszy sezon od lat, to ostatecznie w półfinale Ligi Mistrzów zobaczymy derby Mediolanu pomiędzy AC Milan i Interem.

AC Milan i Inter Mediolan po 20 latach walczą o finał Ligi Mistrzów

Ostatni raz oba zespoły mierzyły się ze sobą o miejsce w finale europejskiego pucharu w sezonie 2002/03. Wówczas ostatecznie awans do finału LM wywalczyli piłkarze, których kibice na co dzień zasiadają na Curva Sud. Żeby tego było mało AC Milan spotkał się wówczas we włoskim finale z Juventusem, z którym również zatriumfował po serii rzutów karnych.

W fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów trochę łatwiejszą przeprawę mieli podopieczni Stefano Pioli'ego, którzy w grupie E zajęli drugie miejsce za Chelsea, a przed Red Bullem Salzburg i Dinamem Zagrzeb.

Droga Interu i Milanu do finału Ligi Mistrzów

Z kolei Inter Mediolan w grupie C mierzył się z Bayernem Monachium, FC Barceloną i Viktorią Pilzno. Podopieczni Simone Inzaghiego – podobnie jak lokalni rywale – zajęli drugie miejsce za Die Roten a przed Blaugraną i czeską Viktorią.

W 1/8 finału AC Milan wygrał w dwumeczu z Tottenhamem Hotspur 1:0, a w ćwierćfinale z rewelacyjnym w tym sezonie SSC Napoli (2:1). Z kolei Inter po drodze mierzył się z dwoma portugalskimi gigantami – FC Porto (1:0 w dwumeczu) i SL Benfiką (5:3 w dwumeczu).

Oba zespoły przystąpią do pierwszego meczu w osłabieniu

Do pierwszego półfinałowego starcia obie drużyny przystępują w osłabieniu. W ekipie Rossonerich zabraknie Zlatana Ibrahimovicia i Tommaso Pobegi. Mało prawdopodobny jest również występ wielkiej gwiazdy AC Milan – Rafaela Leago, który w ostatnim czasie nie trenuje z powodu kontuzji. W ekipie Interu Mediolan na pewno nie zobaczymy Dalberta i Milana Skriniara, a występy Danilo D'Ambrosio i Robina Gosensa stoją pod znakiem zapytania.

W tym sezonie to będzie już piąta konfrontacja między Milanem i Interem. W Serie A najpierw triumfowali Rossoneri wygrał 3:2, a w lutowym rewanżu górą 1:0 byli Nerrazurri. Ponadto w półfinale Pucharu Włoch również górą byli podopieczni Simone Inzaghiego, wygrywając w kwietniu 3:0 (0:0 po pierwszym meczu).

