NA ŻYWO: AC Milan – Inter Mediolan. Włoski bój o finał Ligi Mistrzów

20:22 We wtorek Real Madryt zremisował z Manchesterem City. Na temat tego spotkania wypowiedział się Jerzy Dudek.



Były piłkarz Realu Madryt wskazał faworyta do awansu do finału Ligi Mistrzów. Zaskakujący wybór 20:08 Skład AC Milan na mecz z Interem Mediolan:



twitter.com 20:06 Skład Interu Mediolan na mecz z AC Milan:



twitter.com 20:04 Derby Mediolanu wracają na salony. AC Milan i Inter Mediolan powalczą o awans do finału Ligi Mistrzów pierwszy raz od 20 lat. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania. Początek transmisji o godz. 21:00.

Liga włoska po latach powraca na salony. Choć Napoli rozgrywa najlepszy sezon od lat, to ostatecznie w półfinale Ligi Mistrzów zobaczymy derby Mediolanu pomiędzy AC Milan i Interem.

AC Milan i Inter Mediolan po 20 latach walczą o finał Ligi Mistrzów

Ostatni raz oba zespoły mierzyły się ze sobą o miejsce w finale europejskiego pucharu w sezonie 2002/03. Wówczas ostatecznie awans do finału LM wywalczyli piłkarze, których kibice na co dzień zasiadają na Curva Sud. Żeby tego było mało AC Milan spotkał się wówczas we włoskim finale z Juventusem, z którym również zatriumfował po serii rzutów karnych.

W fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów trochę łatwiejszą przeprawę mieli podopieczni Stefano Pioli'ego, którzy w grupie E zajęli drugie miejsce za Chelsea, a przed Red Bullem Salzburg i Dinamem Zagrzeb.

Droga Interu i Milanu do finału Ligi Mistrzów

Z kolei Inter Mediolan w grupie C mierzył się z Bayernem Monachium, FC Barceloną i Viktorią Pilzno. Podopieczni Simone Inzaghiego – podobnie jak lokalni rywale – zajęli drugie miejsce za Die Roten a przed Blaugraną i czeską Viktorią.

W 1/8 finału AC Milan wygrał w dwumeczu z Tottenhamem Hotspur 1:0, a w ćwierćfinale z rewelacyjnym w tym sezonie SSC Napoli (2:1). Z kolei Inter po drodze mierzył się z dwoma portugalskimi gigantami – FC Porto (1:0 w dwumeczu) i SL Benfiką (5:3 w dwumeczu).

Oba zespoły przystąpią do pierwszego meczu w osłabieniu

Do pierwszego półfinałowego starcia obie drużyny przystępują w osłabieniu. W ekipie Rossonerich zabraknie Zlatana Ibrahimovicia i Tommaso Pobegi. Mało prawdopodobny jest również występ wielkiej gwiazdy AC Milan – Rafaela Leago, który w ostatnim czasie nie trenuje z powodu kontuzji. W ekipie Interu Mediolan na pewno nie zobaczymy Dalberta i Milana Skriniara, a występy Danilo D'Ambrosio i Robina Gosensa stoją pod znakiem zapytania.

W tym sezonie to będzie już piąta konfrontacja między Milanem i Interem. W Serie A najpierw triumfowali Rossoneri wygrał 3:2, a w lutowym rewanżu górą 1:0 byli Nerrazurri. Ponadto w półfinale Pucharu Włoch również górą byli podopieczni Simone Inzaghiego, wygrywając w kwietniu 3:0 (0:0 po pierwszym meczu).

Czytaj też:

Gol, którego nie powinno być? Ogromna burza po decyzji z półfinału Ligi MistrzówCzytaj też:

Były piłkarz Realu Madryt wskazał faworyta do awansu do finału Ligi Mistrzów. Zaskakujący wybór