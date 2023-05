Zaskakująca teza Zbigniewa Bońka. „Tylko Inter może to zrobić”

W środowy wieczór swój półfinał Ligi Mistrzów rozegrała druga para – AC Milan i Inter Mediolan. Obie drużyny były osłabione, ale to w drużynie Rossonerich brakowało najważniejszego w ostatnim czasie zawodnika – Rafaela Leao. Brak kluczowego gracza był widoczny przez całe spotkanie, bo podopieczni Stefano Pioliego oddali tylko jeden celny strzał w końcówce za sprawą Pobegi. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Interu Mediolan, a na listę strzelców wpisali się Edin Dzeko i Henrik Mkhitaryan.

Zbigniew Boniek: Milan bez Leao traci dużo

Dziennikarze Polsatu Sport porozmawiali na temat tego spotkania z wiceprezesem UEFA Zbigniewem Bońkiem, który zna włoskie calcio od podszewki. Były prezes PZPN stwierdził, że nie zgadza się z tym, że w tej rywalizacji szanse były rozłożone 50 na 50. – Uważam, że Milan bez Leao traci bardzo dużo. Problemy mięśniowe tego zawodnika na pewno zmniejszyły szanse Rossonerich – oświadczył.

– Oczywiście, czasami brak jakiegoś zawodnika każdą drużynę limituje, ale bez Leao wartość ofensywna Milanu maleje w sposób bardzo widoczny – powiedział.

Zbigniew Boniek: Obojetnie kto awansuje, nie będzie faworytem

Mimo sympatii do ligi włoskiej prezes PZPN trzeźwo ocenia szanse na triumf włoskiej drużyny w Lidze Mistrzów. – Muszę dodać jedną rzecz: obojętnie kto awansuje do finału z drugiej pary, czy Real, czy Manchester City, to będzie faworytem w spotkaniu z drużyną włoską – skomentował.

Z drugiej strony Zbigniew Boniek stwierdził, że Inter jest jedyną drużyną z Serie A, która może pokonać zarówno Real, jak i Manchester City. – Pierwsze 45 minut Interu w półfinale z Milanem to była burza! Rzecz nieprawdopodobna. Oni mogli prowadzić 4-0! Na tym poziomie, przy tej klasy przeciwniku, to nie jest łatwe – podkreślił.

Na pytanie, czy rewanż będzie formalnością wiceprezes UEFA zareagował przecząco. – Według mnie rywalizacja jeszcze się nie zakończyła. To nie jest tak, że Milan już jest bez szans. Stratę 0-2 można odrobić – dodał.

