Manchester City – Real Madryt. Gdzie i o której obejrzeć hit Ligi Mistrzów? Transmisja TV i online

Stawka tego meczu jest jedną z największych, o które mogą bić się zawodnicy dwóch drużyn piłkarskich. Awans do finału Ligi Mistrzów jest celem, o którym zdecydowana większość ekip może tylko pomarzyć. Jednak w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się drużyny, które można zaliczyć do grona najlepszych na świecie i mierzących najwyżej. Real Madryt – 14-krotni triumfatorzy Ligi Mistrzów UEFA oraz Manchester City – drużyna, która nigdy nie zdobyła tego trofeum, a dziś jest tego bardzo bliska. Jak to się rozwiąże? Przekonamy się już wkrótce.

Manchester City w lepszym położeniu przed rewanżem

Choć zasada bramek zdobytych na wyjeździe została zniesiona przez FIFA wraz z końcem ubiegłego sezonu, to w przypadku spotkań o takiej randze gole zdobyte na terenie przeciwnika wciąż są na wagę złota. W pierwszej połowie meczu na Estadio Santiago Bernabeu Manchester City wyraźnie dominował, jednak to Real Madryt jako pierwszy zdobył bramkę. W drugiej stało się całkiem odwrotnie, bo w chwili, kiedy wydawało się, że Królewscy mogą strzelić drugiego gola i inicjatywa była po ich stronie, strzałem z dystansu Thibautowi Courtoisowi nie dał Kevin De Bruyne.

Mecz zakończył się wynikiem 1:1, zatem wszystko rozstrzygnie się na Etihad Stadium. Jednak żeby potwierdzić śródtytułową tezę, należy zajrzeć w statystyki. Drużyna Pepa Guardioli na własnym stadionie w tym sezonie zagrała 29 spotkań, z których 27 wyszła zwycięsko. Strzelili w nich 98 goli, co daje średnio 3,37 gola na mecz. Po raz ostatni polegli przed swoją publicznością 12 listopada 2022 roku w meczu z Brentfordem. Dla Realu Madryt niekorzystna jest także informacja, że ostatnia porażka Manchesteru City w Lidze Mistrzów na własnej murawie 19 września 2018 roku. Pokonał ich wówczas Olympique Lyon.

Manchester City – Real Madryt. Gdzie i o której obejrzeć transmisję TV i online?

Jednak Real Madryt, to Real Madryt. Pep Guardiola najsurowiej przekonał się o tym na własnej skórze w poprzednim sezonie, kiedy po domowym zwycięstwie 4:3 i prowadzeniu 1:0 na Bernabeu do 89. minuty, ostatecznie musieli przełknąć gorycz porażki. Królewscy nie biorą pod uwagę faktu, że są 14-krotnymi triumfatorami Ligi Mistrzów. Mają apetyt na numer 15, o czym otwarcie mówią wszyscy zawodnicy włącznie z trenerem.

Mecz Manchester City – Real Madryt rozpocznie się o godz. 21:00. Transmisję TV ze spotkania będzie można obejrzeć na antenie TVP 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Spotkanie będzie można śledzić również online w platformach Polsat Box Go i Canal+Online, a także na stronie sport.tvp.pl.

