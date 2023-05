Manchester City zagrał mecz idealny! Nokaut i awans do finału Ligi Mistrzów

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! 90+3. min. KONIEC MECZU! REAL MADRYT ZNOKAUTOWANY, WITAMY MANCHESTER CITY W FINALE LIGI MISTRZÓW! 90+2. min. Alvarez dobił Królewskich po prostopadłym podaniu od Fodena. Piłka przeszła między Ruedigerem i Alabą, Argentyńczyk wyszedł sam na sam i pokonał bramkarza! 90+1. min. GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 90+1. min. A po chwili polski sędzia ukarał Grealisha żółtym kartonikiem. 90. min. Szymon Marciniak doliczył 3 minuty do drugiej połowy. 89. min. Jeszcze jedna zmiana w City. Alvarez wchodzi za Haalanda. 88. min. City przy piłce. Obywatele grają już na przeczekanie do ostatniego gwizdka. 87. min. Królewscy w ataku pozycyjnym. Zupełnie brakuje im przekonania, lecz trudno się dziwić. 85. min. Nieudana była ta próba wysokiego pressingu Realu po stracie Tchouameniego. 84. min. De Bruyne wykonał dziś tytaniczną pracę. Trybuny żegnają go brawami na stojąco. Za niego wchodzi Foden. 84. min. Bramki bramkami, ale...



twitter.com 83. min. Chaos w polu karnym City, w końcu strzał Vazqueza obronił Ederson. 82. min. City oddało rywalom piłkę, ale teraz chyba jest już za późno dla Królewskich. 81. min. Ancelotti nie ma nic do stracenia. Trzy zmiany na raz. Na murawie są już Tchouameni, Vazquez i Ceballos. Zeszli Carvajal, Rodrygo oraz Camavinga. 79. min. Guardiola zapomniał o zmianach? Jednak nie. Mahrez wchodzi na boisko za Gundogana. Niemiec jest żegnany burzą braw. 78. min. Już wiemy – to samobój Militao! 77. min. Znakomite dośrodkowanie De Bruyne zakończyło się... No właśnie, jak? Uderzał Akancji, piłka odbiła się jeszcze od Militao i wpadła do siatki. Komu zostanie zaliczona? 76. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 75. min. Camavinga ukarany żółtą kartką, ponieważ nie poradził sobie z Grealishem. 74. min. Faul Rodriego w ofensywie po rzucie rożnym. 73. min. HAALAND SAM NA SAM Z COURTOISEM I... POPRZECZKA! 72. min. Nie było szansy, aby De Bruyne doszedł do tego podania. Było zbyt mocne i poleciało w aut bramkowy. 71. min. Kolejna szarża Viniciusa zatrzymana. Brazylijczyk jest już sfrustrowany syzyfową pracą. 70. min. Asensio wchodzi za Kroosa. Real musi gonić wynik. 69. min. Grealish uciekał do lewej nogi, zacentrował spod linii końcowej, lecz wprost w Militao. 68. min. De Bruyne pomknął z kontrą, posłał futbolówkę w kierunku Haalanda, lecz ta nie dotarła do adresata. 67. min. Zblokowane uderzenie Kroosa, kornerowi zapobiegł Ederson. Camavinga udaremnił też plany rywali związane z kontratakiem. 66. min. Benzema nie opanował piłki po podaniu od kolegi. Po chwili Camavinga znakomicie zablokował podanie do Haalanda. 65. min. De Bruyne sfaulował Viniciusa i pokazuje, że ten „nurkował”. Kontry więc nie było, kartki też nie. 64. min. Zdaje się, że The Citizens powoli odzyskują inicjatywę. 63. min. Zmiana w Realu Madryt. Wszedł Ruediger za Modricia. 62. min. Gundogan ukarany żółtą kartą za faul na Viniciusie. 61. min. Modrić ewidentnie sfaulował Grealisha, tym razem bez kartki. 60. min. Ależ miałby sytuację Gundogan, gdyby zachował większą czujność! De Bruyne źle podał w jego kierunku, piłka jednak odbiła się od nóg obrońcy Realu i dotarła do zawodnika City. Ten jednak zupełnie się tego nie spodziewał i nie zdołał oddać strzału. 59. min. Przebił się Rodrygo prawą flanką, lecz jego dośrodkowanie w kierunku Benzemy okazało się niecelne. 58. min. Nieudana dwójkowa akcja Viniciusa i Rodrygo. Podanie pierwszego do drugiego zostało odczytane z łatwością. 57. min. Fatalna centra De Bruyne z rzutu wolnego. Prosto na przeciwnika. 56. min. Żółty kartonik dla Carvajala, który ratował się faulem, gdy uciekł mu Grealish. 55. min. Walker zachował znakomitą czujność, ustawił się lepiej niż Vinicius przy tej kontrze. 54. min. Gundogan i Grealish wywalczyli rzut rożny, po którym nawet nie było strzału. 53. min. Ale na początku drugiej połowy już tak dobrze nie jest...



twitter.com 52. min. Real podszedł wysoko i mało brakowało, aby fatalnie pomylił się Rodri. 51. min. Kapitalna interwencja Edersona! Piłka dostała przedziwnej rotacji po uderzeniu Alaby z rzutu wolnego! 50. min. Strzał Benzemy zablokowany, a niedługo potem Dias otrzymał żółtą kartę za faul na Viniciusie. 50. min. De Bruyne wściekł się na kolegów, bo nie miał komu podać. Szarżował samotnie i rozbił się o Militao. 49. min. Podopieczni Carlo Ancelottiego starają się przejąć inicjatywę na początku drugiej części spotkania, ale pomysłu na razie nie mają. 47. min. Tym razem w rozegraniu nie popisali się Obywatele. Głupia strata w środku pola, z której Królewscy nie potrafili skorzystać. 46. min. GRAMY DALEJ! Do zobaczenia za kwadrans! 45+1. min. KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Manchester City rozegrał znakomite 45 minut i do przerwy prowadzi 2:0. Tyle samo dzieli go awansu do finału Champions League! 45+1 min. Chaos w „szesnastce” Los Blancos. Alaba wybił na rzut rożny strzał Akanjiego. 45. min. Silva miał sporo miejsca na strzał, lecz uderzył prosto w Courtoisa. Obrońcy Realu tylko patrzyli na to, co robi Portugalczyk. 44. min. Haaland pokazywał De Bruyne, że czeka na piłkę w pole karne, lecz Belg zamiast podać mu do nogi, zagrał prostopadle, zupełnie nie w tempo. 43. min. Manchester znów w ataku pozycyjnym. Nie spieszą się gospodarze. 41. min. Tym razem Królewscy się wybronili, lecz ich kontra skończyła się szybciej, niż się zaczęła. Podanie do Viniciusa było bardzo niecelne. 40. min. Będzie kolejny rzut rożny dla City. 39. min. Carlo Ancelotti jest wyraźnie niepocieszony tym, co widzi. Trudno mu się dziwić, ponieważ jego podopieczni nadal nie potrafią utrzymywać się przy piłce. 38. min. Akcja rozpoczęła się na lewej stronie, skąd atakował Gundogan. Pomocnik oddał strzał z ostrego kąta i nie pokonał bramkarza, ale futbolówka odbiła się tak, że spadła na głowę Silvy. Portugalczyk nie miał problemów, by trafić do pustej bramki! 37. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 36. min. Real nieco dłużej utrzymuje się przy piłce, choć głównie na swojej połowie. 35. min. ALEŻ HUKNĄŁ KROOS! Podopieczni Pepa Guardioli zostawili mu za dużo miejsca i Niemiec uderzył w poprzeczkę! 34. min. Carvajal wywalczył rzut rożny dla Los Blancos. 33. min. Zagapili się nieco zawodnicy The Citizens, ale Ederson ubiegł Benzemę. 32. min. Wydawało się, że Vinicius urwie się Walkerowi, lecz Anglik zaliczył znakomity powrót. 31. min. Militao padł na murawę, bo pchnął go Haaland. Szymon Marciniak dał Norwegowi reprymendę, a ten przeprosił rywala. 29. min. Stały fragment dla Królewskich? Na razie szczytem był aut na własnej połowie. 28. min. Grealish minął czterech rywali, ale podał niecelnie w kierunku Haalanda. 27. min. Długie podanie do Viniciusa i... Ręka. 27. min. Haaland nie namyślał się i uderzył ze skraju pola karnego. Brakowało celności. 26. min. Mamy 26. minutę i dopiero teraz Królewscy pojawili się na dłużej na połowie przeciwników. Ich próba została szybko udaremniona. 24. min. Znakomite podanie De Bruyne w pole karne Realu. Odebrał je Silva, który był kompletnie niekryty. Portugalczyk huknął lewą nogą z kilku metrów i nie dał szans bramkarzowi. 23. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 22. min. Powinno, ale Courtois jest dziś zbyt dobry!



twitter.com 21. min. CO ZA INTERWENCJA COURTOISA! Haaland znów uderzał głową z kilku metrów, wszyscy widzieli piłkę w siatce, a jednak golkiper stanął na wysokości zadania! 20 min. Modrić zatrzymał rajd De Bruyne. Będzie korner. 19. min. A jednak De Bruyne zdecydował się na strzał! Courtois był zaskoczony, aczkolwiek Belg trafił w okolice bocznej siatki. 18. min. Jeszcze jedno przewinienie na Gundoganie. Będzie okazja na centrę w pole karne. 17. min. Zgadnijcie, na czyją korzyść!



twitter.com 16. min. Gundogan był faulowany w środku pola. Rozegrano to na krótko. 15. min. Gundogan przeciągnął to dośrodkowanie z lewej strony. 14. min. Los Blancos w ogóle nie potrafią utrzymać się przy piłce dłużej niż przez kilkanaście sekund. 13. min. CO ZA SYTUACJA! Haaland uderzał głową z kilku metrów, a jeden z Królewskich wybił futbolówkę z linii bramkowej! 12. min. Po kolejnej wielopodaniowej akcji z dystansu uderzał Stones. Anglik sporo się pomylił. 10. min. Długo trwał atak pozycyjny City, aż w końcu De Bruyne zdecydował się na dośrodkowanie. Piłka trafiła w ręce Courtoisa. 8. min. Groźna sytuacja w polu karnym Realu! Rodri wbiegł w nie odważne, ale przy strzale nieco skiksował słabszą prawą nogą. 7. min. Haaland minął Courtoisa, ratował się podaniem w głąb pola karnego, lecz nie było tam żadnego jego kolegi. 6. min. Militao dobrze pilnował Haalanda przy okazji centry De Bruyne. 5. min. Nieodpowiedzialne zachowanie Viniciusa, na szczęście Królewskich nie zakończyło się to źle. 4. min. Walker spróbował szczęścia z dystansu. Wyszło mu to fatalnie. 2. min. Cierpliwy atak pozycyjny Manchesteru od samego początku spotkania. Choć „atak” to nieco za dużo powiedziane. Gospodarze rozgrywają głównie na własnej połowie. Wszystko zakończyło się stratą Silvy. 1. min. GRAMY! 20:59 Wybrzmiał hymn Champions League! 20:58 Piłkarze właśnie wychodzą z tunelu! 20:51 Pierwszy gwizdek już za około 10 minut! 20:49 A oto wyjściowa XI gospodarzy: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Silva, Grealish, Haaland. 20:44 Rozgrzewka trwa!



twitter.com 20:38 Oto wyjściowy skład Realu Madryt na półfinałowy rewanż w Lidze Mistrzów: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Kroos, Benzema, Modrić, Camavinga, Valverde, Vinicius, Rodrygo. 20:32 Pep Guardiola ciepło przywitany przez fanów Obywateli.



twitter.com 20:21 Tymczasem Real Madryt postanowił przypomnieć kibicom najładniejsze bramki, które zdobywał w półfinałach Ligi Mistrzów. Chyba chcą postraszyć gospodarzy!



twitter.com 20:13 W Manchesterze pełna mobilizacja przed półfinałem!



twitter.com 19:00 Witamy w relacji na żywo z meczu Manchesteru City i Realu Madryt, którego stawką jest awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 21:00. Zapraszamy do wspólnego śledzenia tego sportowego widowiska.

17 maja odbędzie się starcie, które równie dobrze mógłby być finałem Ligi Mistrzów. Tego dnia Manchester City podejmie na własnym stadionie Real Madryt w ramach drugiego półfinału Champions League. W tym dwumeczu jeszcze wszystko jest możliwe, ponieważ naprzeciw siebie stają dwie arcysilne zespoły.

Realacja na żywo: Manchester City – Real Madryt

Co też ważne w tym kontekście to fakt, iż w pierwszej potyczce drużyn Pepa Guardioli i Carlo Ancelottiego padł remis 1:1. Wtedy znaczną optyczną przewagę mieli ówcześnie goście, aczkolwiek skutecznością na Santiago Bernabeu nie imponowali. Dużo mówi tutaj fakt, że pierwszego gola strzelili Los Blancos, a konkretnie Vinicius Junior w 36. minucie. W 67. odpowiedział natomiast Kevin De Bruyne po podaniu Ilkaya Gundogana.

Gdyby porównywać formę obu drużyn z rozgrywek ligowych, zdecydowanym faworytem byłaby ekipa z Anglii, ale nie od dziś wiadomo, że w Champions League Real jest zupełnie inną drużyną niż na własnym podwórku. Nawet jeśli w danym momencie im nie idzie, w Lidze Mistrzów potrafią wyjść z największych opresji. Czy tak będzie i tym razem? Wszystko jest możliwe.

Przewidywane składy na mecz Manchester City – Real Madryt w półfinale Ligi Mistrzów

Pep Guardiola znany jest z częstych rotacji, ale zdaje się, że tym razem wystawi najmocniejszą jedenastkę, jaką będzie w stanie złożyć. W związku z tym należy oczekiwać, że Obywatele wyjdą w następującym składzie: Ederson – Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji – Rodri, Ilkay Gundogan – Riyad Mahres, Kevin De Bruyne, Jack Grealish – Erling Haaland

Królewscy aktualnie również nie mają praktycznie żadnych problemów kadrowych, dlatego należy spodziewać się, iż Carlo Ancelotti również odpowie najsilniejszym zestawieniem. Gdyby tak się stało, w akcji zobaczymy najprawdopodobniej następującą jedenastkę: Thibault Courtois – Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga – Toni Kroos, Luka Modrić, Federico Valverde – Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius Junior.

Czytaj też:

Świetne wieści dla Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Wielki transferowy zwrotCzytaj też:

Kapitan klubu Ekstraklasy może odejść. „Mam kilka ofert z kraju i zagranicy”