Wybór Szymona Marciniaka rozwścieczył kibiców. „To policzek od UEFA”

Szymon Marciniak poprowadzi finał Ligi Mistrzów, to już pewne. Choć dla Polaków jest to wielki powód do dumy, to nie wszyscy są zadowoleni z decyzji o powierzeniu tego spotkania 42-latkowi.

Szymon Marciniak wkrótce będzie mógł powiedzieć, że w swojej sędziowskiej karierze osiągnął już wszystko, co najważniejsze do zgarnięcia. W niespełna siedem miesięcy dopisze sobie na konto sędziowanie finału mistrzostw świata, ćwierćfinału, półfinału oraz finału Ligi Mistrzów. W każdym z tych meczów spisywał się znakomicie, choć pojawiła się pewna kontrowersja, która mogła zaważyć na przebiegu i ułożeniu drabinki fazy pucharowej bieżącego sezonu najlepszych klubowych rozgrywek europejskich. Szymon Marciniak nielubiany w Neapolu Postawa Szymona Marciniaka w półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt (4:0) była godna podziwu. Decyzje polskiego arbitra były pewne, przemyślane i nie dawał sobie w przysłowiową kaszę dmuchać. Zaufanie do 42-latka rośnie każdego dnia, dlatego włodarze UEFY postanowili powierzyć mu sędziowanie finałowego meczu. Niemniej wiele osób przypomina, że w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów wydarzyła się sytuacja, która mogła mocno odbić się na jego karierze. Chodzi o moment w spotkaniu ćwierćfinałowym, w którym zmierzyły się ekipy SSC Napoli i AC Milan. Padł wówczas wynik 1:1, przez który mistrzowie Włoch odpadli z rozgrywek. Obwiniali oni o porażkę właśnie Szymona Marciniaka, który przy stanie 0:0 nie dostrzegł ewidentnego rzutu karnego na Hirvinga Lozano, faulowanego wówczas przez Rafaela Leao. Od tej chwili w mediach włoskich pojawiały się protesty, a 42-letni polski arbiter nie jest lubiany pod Wezuwiuszem. Protesty po wyborze Szymona Marciniaka na sędziego finału Ligi Mistrzów Zaraz po ogłoszeniu Szymona Marciniaka głównym arbitrem finału Ligi Mistrzów w neapolitańskich mediach rozpętała się burza. Nagłówki tamtejszych artykułów mówią jasno – polski sędzia nie jest tam jednym z ulubieńców. „To policzek od UEFA dla Napoli" – czytamy w portalu Napolipiu.com. Z kolei serwis virgilio.it napisał: „Wybór Marciniaka rozwściecza fanów Napoli". W mediach społecznościowych także wrze. Kibice nie potrafią zrozumieć, dlaczego tak ważny mecz, w którym zmierzy się włoska ekipa, został powierzony właśnie Marciniakowi. „Ten sam sędzia, który nie widział, jak Leao niszczy Lozano? To wstyd", „Przecież on był katastrofalny" – czytamy. Natomiast portal fanpage.it dodaje: „Napoli spodziewało się sankcji przeciwko Marciniakowi, a w 'nagrodę' dostał półfinał, a teraz finał Ligi Mistrzów".

