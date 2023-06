UEFA zadecydowała ws. Szymona Marciniaka i finału Ligi Mistrzów. Mamy oficjalne stanowisko

Dziennikarz Kanału Sportowego Tomasz Smokowski poinformował, że ostatni szum medialny wokół Szymona Marciniaka, spowodowany wzięciem udziału w spotkaniu „Everest” może kosztować go utratę finału Ligi Mistrzów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez polityka Konfederacji, Sławomira Mentzena, co nie spodobało się stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”.

Komunikat UEFY w sprawie Szymona Marciniaka

UEFA poinformowała, że rzetelnie zbadała zarzuty dotyczące udziału Szymona Marciniaka w wydarzeniu zorganizowanym w Katowicach 29 maja 2023 roku i w związku z tym federacja wydała komunikat.

„Po przeprowadzeniu dokładnej analizy otrzymaliśmy oświadczenie od Marciniaka, w którym wyraził on najszczersze przeprosiny i przedstawił wyjaśnienia dotyczące jego zaangażowania w to wydarzenie. Uważamy, że bardzo ważne jest, aby podzielić się jego oświadczeniem, aby rozwiać obawy i zapewnić przejrzystość” – czytamy.

Przeprosiny Szymona Marciniaka

UEFA otrzymała oświadczenie od sędziego, który przeprosił za zaangażowanie i wszelkie przykrości lub szkody, które mogło ono spowodować. „Po refleksji i dalszym dochodzeniu stało się oczywiste, że zostałem poważnie wprowadzony w błąd i całkowicie nieświadomy prawdziwej natury i powiązań przedmiotowego wydarzenia. Nie wiedziałem, że było ono związane z polskim ruchem skrajnej prawicy” – czytamy we fragmencie przeprosin Szymona Marciniaka.

„Jako profesjonalista głęboko zaangażowany w grę w piłkę nożną, chcę podkreślić moje niezachwiane poparcie dla wartości promowanych przez UEFA, w szczególności inkluzywności i szacunku dla wszystkich osób, niezależnie od ich pochodzenia. Zasady te leżą u podstaw ducha piłki nożnej i są zgodne z moimi osobistymi przekonaniami” – podkreśla polski arbiter.

Szymon Marciniak posędziuje finał Ligi Mistrzów?

UEFA i przyjęła do wiadomości wyjaśnienia oraz przeprosiny sędziego, a także skontaktowała się ze stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”, które zgłosiło początkowe obawy dotyczące zaangażowania arbitra w to wydarzenie. „Przedstawiciele poprosili, aby Marciniak pozostał w roli sędziego na nadchodzący finał Ligi Mistrzów UEFA, stanowczo twierdząc, że usunięcie go podważyłoby promocję przeciwdziałania dyskryminacji” – czytamy.

„Na podstawie dostarczonych informacji UEFA potwierdza, że Marciniak będzie pełnił swoją rolę sędziego finału Ligi Mistrzów UEFA 2023” – stwierdziła federacja.

