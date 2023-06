NA ŻYWO: Manchester City walczy z Interem Mediolan o triumf w LM. Wielki finał starcia o słynne trofeum

18:00 Witamy w naszej relacji na żywo z finału Ligi Mistrzów! Bohaterami dzisiejszego wieczoru będą drużyny Manchesteru City i Interu Mediolan. Start spotkania o godz. 21:00, a my będziemy przekazywać świeże informacje już od teraz!

Finał Ligi Mistrzów wieńczy sezon klubowy w piłce nożnej. O najważniejsze trofeum w tym sezonie powalczą włoski Inter Mediolan oraz angielski Manchester City. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest drużyna Pepa Guardioli, lecz w futbolu nie można wróżyć wyniku przed początkiem spotkania.

Manchester City i Inter Mediolan powalczą o Ligę Mistrzów

Oba kluby podchodzą do meczu w różnych nastrojach. Manchester City po raz kolejny zdobył mistrzostwo Anglii, wyprzedzając po emocjonującej walce Arsenal. Do tego doszedł triumf w pucharze kraju, co również świadczy o świetnej formie dziewięciokrotnych mistrzów krajowych rozgrywek. Inter musi się zadowolić co najwyżej miejscem na najniższym stopniu podium. Mijające już rozgrywki Serie A zdominowało Napoli, nie dając nikomu szans na walkę o złoto. Klub z Mediolanu przegrał również walkę o wicemistrzostwo z Lazio Rzym, lecz i tak może być spokojny o udział w kolejnej odsłonie Champions League.

Inter ma świetne wspomnienia z ostatniego występu w finale Ligi Mistrzów. W 2010 roku prowadzony przez Jose Mourinho zespół był bezkonkurencyjny zarówno na ligowym, jak i zagranicznym podwórku. W meczu o europejski puchar włoski zespół wygrał Bayern Monachium 2:0. Z kolei Manchester City chciałby zmazać porażkę sprzed dwóch lat. W 2021 roku „Obywatele” w Porto mierzyli się w finale LM z Chelsea. Rywale z Londynu triumfowali 1:0, zabierając dla siebie trofeum.

Szymon Marciniak arbitrem finału Champions League

Kibice najczęściej zwracają uwagę na napastników. Strzelców wyborowych nie brakuje po obu stronach. W Interze za takowego uchodzi Romelu Lukaku. Guardiola może natomiast liczyć na Erlinga Haalanda, który w tym sezonie grał jak natchniony.

W odbywającym się w Stambule finale będziemy mieli polski wątek. Spotkanie posędziuje Szymon Marciniak, a pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki.

