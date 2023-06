Manchester City zapisał się w historii. Niewiele klubów dokonało tego przed nimi

Niebieska część Manchesteru prawdopodobnie dochodzi do siebie po całonocnym świętowaniu. Ich ukochany klub pokonując Inter Mediolan zdobył pierwszy tytuł Ligi Mistrzów w nowożytnej historii. Pep Guardiola poprowadził zespół do wyjątkowego sezonu, bowiem niewiele klubów w przeszłości osiągnęło podobny rezultat w jednym sezonie co City.

Manchester City od wielu lat próbował podbić Ligę Mistrzów. Właściciel klubu pompował miliony w klub, sprowadzając gwiazdy, lecz do sobotniego wieczoru największym wyczynem nowej ery Obywateli był finał sprzed dwóch lat, w którym minimalnie silniejsza okazała się Chelsea. Sezon 2022/2023 należał do zespołu Pepa Guardioli. Jego zawodnicy dokonali rzadkiego wyczynu, który wcześniej udał się zaledwie siedmiu ekipom. Manchester City z potrójną koroną Najlepszy klub Europy nie miał sobie równych zarówno na krajowym, jak i na międzynarodowym podwórku. W Premier League City przez długi czas goniło Arsenal. Wykorzystało potknięcie londyńczyków i objęło prowadzenie, którego nie oddało aż do końca sezonu, zapewniając sobie dziewiąte mistrzostwo Anglii (trzecie z rzędu). W krajowych pucharze również poszło im świetnie, gdyż wygrali rozgrywki pokonując w finale Manchester United 2:1. Dodając do tego ostatnie zwycięstwo w Champions League, wychodzi na to, że Manchester City zdobył potrójną koronę. To rzadko spotykane osiągnięcie w europejskiej piłce nożnej. Jako pierwszy dokonał tego w sezonie 1967/1968 Celtic Glasgow. Później ta sztuka udawała się Ajaksowi Amsterdam, PSV Eindhoven, Manchesterowi United, FC Barcelonie (dwa razy), Interowi Mediolan oraz Bayernowi Monachium (dwa razy). City jest ósmym klubem, który zdobył w jednym sezonie mistrzostwo i puchar swojego kraju, a także zwyciężył w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Manchester City w jednym gronie z United City może czuć się niemal podobnie jak odwieczny rywal United. Do tej pory tylko Czerwone Diabły mogły poszczycić się takim osiągnięciem spośród wszystkich angielskich klubów. W przypadku Bayernu Monachium spory wkład w drugi tryplet (sezon 2019/2020) miał Robert Lewandowski, który wówczas błyszczał skutecznością w niemieckiej drużynie. Czytaj też:

Kluczowy piłkarz odejdzie z Legii Warszawa. Dostał intratną propozycjęCzytaj też:

Trener Juventusu kuszony przez Arabów. Wielkie pieniądze na stole