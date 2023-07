Raków Częstochowa ma za sobą zdobycie pierwszego mistrzostwa Polski w klubowej historii. Zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie pozwala wziąć udział w eliminacjach prestiżowej Ligi Mistrzów. Częstochowianie rywalizację rozpoczną od I rundy, gdzie Raków czeka dwumecz z najlepszą drużyną Estonii – Florą Tallin.

Oficjalny debiut Dawida Szwargi w roli trenera mistrzów Polski

Warto przypomnieć, że Raków w poprzednich dwóch sezonach dwa razy rywalizował w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Marka Papuszna docierała do IV rundy, żeby ostatecznie odpadać na ostatniej prostej.

We wtorek po raz pierwszy oficjalnie na ławce trenerskiej Rakowa zadebiutuje Dawid Szwarga. Następca Papszuna w Częstochowie będzie dysponował nowym, zmienionym składem mistrzów kraju.

– Zespół Flory jest doświadczony w europejskich pucharach i jeśli ktoś myśli, że to będzie przyjemne spotkanie, to muszę go rozczarować. To będzie mecz, w którym będziemy musieli włożyć bardzo dużo wysiłku, aby wygrać – przyznał szkoleniowiec Rakowa podczas przedmeczowej konferencji.

W barwach Medalików nie zobaczymy np. Iviego Lopeza (kontuzja) czy innego z napastników, który rozstał się z klubem – Vladislavsa Gutkovskisa. Po stronie transferów do klubu jest za to John Yeboah, była gwiazda Śląska Wrocław. Do Rakowa został również sprowadzony Łukasz Zwoliński, były napastnik Lechii Gdańsk.

Po stronie Flory nie zabraknie za to świetnie znanego z polskich boisk Konstantina Vassiljeva. Pomocnik rozegrał 115 meczów na ekstraklasowym poziomie, strzelając 26 goli. Obecnie, pomimo 39 lat na karku, jest liderem klubu z Tallina.

Raków Częstochowa – Flora Tallin. Gdzie i o której obejrzeć?

Mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a Florą Tallin będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport. Początek pojedynku w ramach I rundy eliminacji Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 20:00.

Oprócz TVP Sport wtorkowy pojedynek Rakowa będzie również dostępny na stronie stacji oraz w serwisach streamingowych, posiadających TVP Sport w swojej ofercie.

