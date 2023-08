Kamil Grabara stanie na drodze Rakowa Częstochowa. Wyciekła „tajemnica” bramkarza

Trzeba przyznać, że coraz głośniej w ostatnim czasie zrobiło się wokół Kamila Grabary. Bramkarz FC Kopenhagi w letnim okienku transferowym znalazł się na celowniku kilku naprawdę dużych klubów. Polakiem zainteresowane były bądź nadal są m.in. Juventus czy Bayern Monachium, o czym informowaliśmy w ostatnich tygodniach.

Kamil Grabara z nietypową ściągawką na rzuty karne

We wtorkowym rewanżowym meczu ze Spartą Praga klub z Kopenhagi musiał sporo się napocić, żeby wywalczyć awans do IV rundy el. Ligi Mistrzów. Po remisie w Danii 1:1 w rewanżu drużyna z Kamilem Grabarą między słupkami musiała dwukrotnie doprowadzać do wyrównania już w dogrywce, odpowiednio na 2:2 i 3:3.

Ostatecznie o rozstrzygnięciu zadecydowała seria rzutów karnych. W niej jednym z głównych bohaterów był Grabara. Polak zatrzymał jeden strzał, zdołał również „zaczarować” bramkę, dzięki czemu ostatecznie gospodarze z Pragi dwa razy nie zdołali umieścić piłki w siatce. Już podczas transmisji widać było, że Grabara korzystał ze specjalnie wydrukowanej ściągawki od sztabu szkoleniowego. Jeden z kibiców zaprezentował, co znajdowało się na wydruku, z którego korzystał Polak.

Ściągawka Grabary nie jest niczym specjalne nowym, takie praktyki dosyć często trafiają się przy okazji meczów, które rozgrywane są w systemie pucharowym.

Raków Częstochowa – FC Kopenhaga, kiedy i o której mecz?

Mistrzowie Polski są o dwa mecze od awansu do Champions League. Pojedynek z duńskim klubem, to będzie jednak wyjątkowo trudne zadanie. Kiedy Raków zmierzy się w dwumeczu z zespołem, którego bramkarzem jest Grabara?

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 22 sierpnia o g. 21:00. Raków z konieczności zagra w roli gospodarza w Sosnowcu. Rewanż kluby rozegrają w Kopenhadze, 30 sierpnia, również o godzinie 21:00.

