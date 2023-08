Wyniki losowania Ligi Mistrzów. Zapowiada się ciekawe widowisko w fazie grupowej

W środę 30 sierpnia zakończyły się eliminacje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na ostatniej prostej Raków Częstochowa przegrał z FC Kopenhagą i nie dał rady trafić do piłkarskiego raju. Porażka w IV rundzie el. do Champions League oznacza dla mistrzów Polski grę w fazie grupowej Ligi Europy.

Wiemy, z kim będą się mierzyć reprezentanci Polski w Lidze Mistrzów

W tej fazie grupowej Ligi Mistrzów nie zabraknie reprezentantów Polski na czele z Robertem Lewandowskim z FC Barcelony, czy Piotrem Zielińskim z SSC Napoli. Zespół kapitana reprezentacji Polski trafił do grupy H z FC Porto, Szachtarem Donieck i Royal Antwerp. Z kolei środkowy pomocnik, który był bliski odejścia do Arabii Saudyjskiej zmierzy się z Realem Madryt, SC Bragą i Unionem Berlin w grupie C

Arsenal Jakuba Kiwiora zmierzy się z Lens Przemysława Frankowskiego, Sevillą i PSV Eidhoven w grupie B. Kamil Piątkowski razem z FC Salzburg będzie walczył o wyjście z grupy D z Benfiką, Interem Mediolan i Realem Sociedad. Z kolei FC Kopenhaga, czyli ostatni rywal Rakowa Częstochowa i drużyna Kamila Grabary trafiła do grupy A z Bayernem, Manchesterem United i Galatasaray.

Wyniki losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów:

Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów odbędzie się w dniach 19/20 września. To ostatnia edycja Champions League w takim wydaniu. Od sezonu 2024/2025 powstanie jedna tabela ligowa, a zespoły będą rozgrywały albo sześć, albo osiem meczów.

Grupa A: Bayern, Manchester United, FC Kopenhaga, Galatasaray

Grupa B: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

Grupa C: Napoli, Real Madryt, SC Braga, Union Berlin

Grupa D: Benfica, Inter, RB Salzburg, Real Sociedad

Grupa E: Feyenoord, Atletico Madryt, Lazio, Celtic

Grupa F: PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle

Grupa G: Manchester City, RB Lipsk, Crvena Zvezda Belgrad, Young Boys

Grupa H: Barcelona, Porto, Szachtar Donieck, Royal Antwerp

