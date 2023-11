O której mecz FC Barcelona – FC Porto w Lidze Mistrzów? Transmisja TV i online

Już dziś FC Barcelona i Robert Lewandowski mogą wywalczyć awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Aby tak się stało, drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza musi zainkasować trzy punkty w starciu z FC Porto. Choć Duma Katalonii przystąpi do tego starcia jako gospodarz, łatwo nie będzie.

FC Barcelona zagra z FC Porto w Lidze Mistrzów

Dla Blaugrany potencjalna wygrana będzie bardzo cenna nie tylko ze względu na awans z grupy, lecz również podbudowanie morale. Ostatnimi czasy zespół ten prezentuje formę „w kratkę”, to znaczy przeplata przyzwoite występy dużo słabszymi. Efekt jest taki, że z ostatnich pięciu meczów Barcelona wygrała zaledwie dwa – z Realem Sociedad (1:0) oraz z Deportivo Alaves (2:1). Remisem zakończyła się potyczka z Rayo Vallecano (1:1), a porażki przytrafiły się z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów (0:1) i z Realem Madryt podczas październikowego El Clasico (1:2).

Dużą nadzieją na lepszy wynik dla Dumy Katalonii może być powrót do składu dwóch kluczowych graczy – Ronalda Araujo w defensywie i Raphinhi w ataku. Poza tym wszystko wskazuje na to, iż Xavi Hernandez wystawi na FC Porto możliwie najsilniejszy skład. A skoro tak, to na boisku powinniśmy zobaczyć również Ilkaya Guendogana, Pedriego, Joao Felixa czy też Roberta Lewandowskiego. Polak również ma coś do udowodnienia, ponieważ do siatki trafiał zaledwie w jednym ze swoich ostatnich ośmiu występów dla Blaugrany.

O której mecz FC Barcelona – FC Porto? Transmisja TV i online

Transmisja z meczu FC Barcelona – FC Porto zostanie przeprowadzona na kanale Polsat Sport Premium 1 dostępnym tylko dla posiadaczy specjalnego pakietu telewizyjnego. W formule online natomiast internauci mogą obejrzeć to spotkanie za sprawą portalu polsatboxgo.pl. Pierwszy gwizdem powinien wybrzmieć o godzinie 21:00.

