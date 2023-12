Zaskakująca decyzja Xaviego. Chodzi o Roberta Lewandowskiego

W poniedziałek 11 grudnia hiszpańskie media obiegła informacja, że Robert Lewandowski znalazł się poza kadrą FC Barcelony na mecz ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, Blaugrana zmierzy się w środę (13.12) z Royal Antwerp. Podopieczni Xaviego Hernandeza mają już zapewniony awans do 1/16 finału, więc szkoleniowiec miał zdecydować, by jego czołowi gracze, na czele z Polakiem odpoczęli. Wśród zawodników, którzy mieli nie lecieć do Belgii wymieniono także Frenkiego de Jonga, Ilkaya Guendogana oraz Ronalda Araujo.

Zmiana decyzji ws. Roberta Lewandowskiego

Jak się jednak okazuje 35-latek i jego dwóch kolegów – Ilkay Guendogan i Ronald Araujo jednak udadzą się z drużyną na mecz z Antwerp. Xavi nie zabiera ze sobą tylko Holendra, który jest chory. Hiszpański dziennikarz Gerard Romero poinformował, że powodem tych zmian jest to, że Blaugrana ma zostać w Belgii aż do czwartku. W związku z tym szkoleniowiec nie chce, by jego czołowi zawodnicy opuścili zaplanowane treningi.

Mecz Royal Antwerp – FC Barcelona odbędzie się w środę 13 grudnia. To spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00, a transmisję z tego starcia będzie można oglądać na żywo w TV na antenie Polsatu Sport Premium 3. Potyczka będzie również dostępna online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

W ostatnim spotkaniu FC Barcelona niespodziewanie przegrała u siebie z Gironą 2:3. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców, ale nie pomógł swojej drużynie uzyskać korzystnego wyniku. W tym sezonie kapitan reprezentacji Polski zdobył do tej pory 11 bramek w 20 spotkaniach. W samej LaLidze ośmiokrotnie pokonywał bramkarzy. Ten wynik plasuje go na ósmym miejscu w klasyfikacji strzelców za Alvaro Moratą, Gerardem Moreno, Inakim Williamsem, Artemem Dovbykiem, Antoinem Griezmannem, Borją Mayoral i Jude Bellinghamem. Lider klasyfikacji strzelców ma tych trafień dwanaście.

