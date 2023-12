Napoli gra dalej w Lidze Mistrzów! Kuriozalne gole załatwiły sprawę

Piotr Zieliński i spółka na wiosnę nadal będą występowali w Lidze Mistrzów. W ostatniej kolejce fazy grupowej włoska drużyna pokonała Sporting Braga i przeszła do play-offów. Reprezentant Polski rozegrał 60 minut, ale to nie on błyszczał najjaśniej.

Świetny początek Napoli

Już po kilku minutach gry Azzurri wyszli na prowadzenie po kuriozalnej akcji. Wszystko zaczęło się od wejścia Politano prawym skrzydłem i jego podania w kierunku centrum pola karnego. Zagranie przeciął jednak Saatci, który interweniował tak niefortunnie, że piłka przelobowała bramkarza i...Trafiła w poprzeczkę. Potem odbiła się na linii bramkowej i wpadła do siatki. Golkiper wygarnął ją jeszcze, lecz zrobił to ewidentnie za późno.

W 25. minucie Horta odpowiedział piekielnie mocnym uderzeniem mniej więcej z 20. metrów. Portugalczyk huknął, ile miał sił w nodze i pewnie zdobyłby bramkę kolejki, gdyby nie przymierzył w sam środek bramki. Tam bowiem stał Meret, którzy przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Mecz wygrany przed przerwą

Po dwóch kwadransach gry bliski podwyższenia wyniku był Piotr Zieliński, lecz strzelił prosto w bramkarza z dość ostrego kąta. W kolejnej akcji Azzurri i tak podwyższyli prowadzenie. Najpierw Kwaracchelia znakomicie wypuścił Nathana lewą flanką, ten poszedł na przebój i w końcu odegrał do ustawionego w Osimhena ustawionego w centrum „szesnastki”. Napastnik nieco skiksował, ale i tak udało mu się trafić do siatki.

W drugiej połowie Braga odgryzała się tylko od czasu do czasu i to niezbyt groźnie. Gospodarze za to nie tracili animuszu. Szczęścia znów szukał Politano i był bliski znalezienia go, później z kolei doskonałą okazję zmarnował Anguissa, a po nim skiksował Osimhen. Do tego Kwaracchelia obił słupek w 72. minucie. Ostatecznie jednak wynik się nie zmienił. Napoli wygrało 2:0 i awansowało do play-offów Champions League.

