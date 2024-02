Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Czy polski kibic jest gotowy na zmiany?

Spoglądając na polski rynek telewizyjny, rozgrywki Champions League są kojarzone w głównej mierze z ofertą Polsatu Sport. Tak było przynajmniej w ostatnich latach, kiedy prawa do pokazywania Ligi Mistrzów należały właśnie do „stajni” Zygmunta Solorza.

Gdzie w Polsce będzie można oglądać Ligę Mistrzów?

Kibice piłkarscy do końca sezonu 2023/24 mogą być spokojni o to, że nie dojdzie do rewolucji na rynku telewizyjnym względem najważniejszego produktu klubowego UEFA. Co będzie dalej? Z końcem bieżących rozgrywek wygasa trzyletni pakiet na pokazywanie meczów Champions League, który oferuje europejska centrala dla zainteresowanych krajów, takich jak m.in. Polska.

Według informacji Piotra Koźmińskiego z WP/SportoweFakty właśnie teraz trwają negocjacje, co do przyszłości LM w polskiej telewizji. Czy dojdzie do radykalnych zmian? Przedstawiciele firmy TEAM Marketing są w kraju nad Wisłą, w imieniu UEFA, spotykając się z kolejnymi zainteresowanymi.

Wiele wskazuje na to, że Polsat nie odpuści i ponownie będzie tym, który przejmie prawa do pokazywania rozgrywek. Co więcej, jak możemy wyczytać w tekście Koźmińskiego, Polsatowi może zabraknąć konkurentów w wyścigu. Zarówno TVP Sport, jak i Canal+ nie są zainteresowane wyłożeniem gigantycznych pieniędzy za LM. A ta może kosztować za sezon nawet w okolicach 20-30 milionów euro.

twitter

Real Madryt i Manchester City wracają do gry!

Już pierwszego dnia po powrocie rozgrywek najbardziej prestiżowej ligi w Europie, na boisku pojawi się dwójka ostatnich triumfatorów Champions League. Manchester City, obrońca trofeum z 2023 roku, zmierzy się na wyjeździe z FC Kopenhagą – z Kamilem Grabarą między słupkami.

Real Madryt, zwycięzca Ligi Mistrzów z 2022 roku i najczęstszy triumfator Pucharu Europy w dziejach (14), zagra na wyjeździe z RB Lipsk. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 21:00. Będą to pierwsze pojedynki 1/8 finału rozgrywek.

Gdzie można oglądać mecze LM? Mecze The Citizens oraz Królewskich będą dostępne na sportowych kanałach Polsatu, odpowiednio na Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Dodatkowo transmisja online będzie przeprowadzana poprzez m.in. platformę Polsat Box Go, przy wcześniejszym wykupieniu odpowiedniego pakietu.

