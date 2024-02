Robert Lewandowski uratował FC Barcelonę. Tak Hiszpanie określają jego formę

Ostatni czas jest udany dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik wraca do wysokiej formy, co potwierdziło spotkanie z Celtą Vigo. Podczas niego dwukrotnie pokonywał bramkarza rywali, a Duma Katalonii triumfowała 2:1. Odpowiednia dyspozycja 35-latka sprawia, że FC Barcelona może myśleć o wyeliminowaniu Napoli z Ligi Mistrzów. Na to głównie zwraca uwagę dziennik „Mundo Deportivo”.

Wrócił stary, dobry Lewandowski

Hiszpańscy dziennikarze uważają, że po pierwszych słabych miesiącach Lewandowskiego w tym sezonie następuje teraz przełom. Sugerują, że to powrót do dyspozycji z najlepszego okresu w Barcelonie.

– Dwa gole Roberta Lewandowskiego w ubiegłą sobotę nie mogły pojawić się w bardziej odpowiednim czasie. Nie można mieć nadziei na podbój dużej sceny, jeśli twoja gwiazda nie jest w formie. 35-letni polski napastnik zbliża się do najlepszej wersji siebie w chwili, gdy nadchodzi Liga Mistrzów – pisze „Mundo Deportivo”.

Nie bez powodu dużo pisze się o Lidze Mistrzów w kontekście Barcelony. Może się bowiem okazać, że to jedyne trofeum, na które Blaugrana ma jeszcze szansę. Wcześniej klub odpadł z Pucharu Króla, nie wywalczył też Superpucharu Hiszpanii, a w rozgrywkach ligowych traci osiem punktów do liderującego Realu Madryt. Stąd też pokonanie Napoli w 1/8 finału ma tak spore znaczenie.

Czas poprawić dorobek strzelecki

W tym sezonie FC Barcelona wygrała swoją grupę w Lidze Mistrzów, ale Robert Lewandowski miał problem ze strzelaniem goli. Dotychczas zapisał przy swoim nazwisku jedną bramkę w pięciu spotkaniach. W poprzednich sezonach na tym etapie jego statystyki wyglądały zupełnie inaczej. Patrząc na przekrój wszystkich rozgrywek w obecnej kampanii, to Polak wystąpił w 33 pojedynkach, notując 17 goli i 5 asyst.

Pierwszy mecz FC Barcelony z Napoli odbędzie się w środę, 21 lutego. Początek o godzinie 21:00.

