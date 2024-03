Znamy pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Hit z udziałem Roberta Lewandowskiego

Trzy kluby hiszpańskie (Real Madryt, FC Barcelona, Atletico Madryt), dwa angielskie (Arsenal, Manchester City), dwa niemieckie (Borussia Dortmund, Bayern Monachium) i jeden francuski (Paris Saint-Germain). Tak wygląda zestaw ośmiu najlepszych drużyn Europy, które pozostały na placu boju w grze o triumf w piłkarskiej Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski i Jakub Kiwior nadal w grze

Spoglądając na zestaw ćwierćfinalistów, na palcach jednej ręki można wyliczyć polskie wątki. FC Barcelona to oczywiście Robert Lewandowski, a do tego należy dopisać Jakuba Kiwiora, obrońcę Arsenalu. Co istotne, defensor reprezentacji Polski w ostatnich miesiącach wywalczył sobie pewne miejsce w bloku obronnym Kanonierów.

„Lewy” to rzecz jasna pewniak w hierarchii ofensywnej u trenera Xaviego Hernandeza. Kapitan reprezentacji Polski w dwumeczu 1/8 finału z SSC Napoli, ustrzelił dwa gole. Najpierw cenne trafienie na wagę remisu (1:1) w Neapolu, a następnie pieczętujące awans mistrzów Hiszpanii, podczas pojedynku (3:1) w stolicy Katalonii.

Piątkowego losowania dokonywał John Obi Mikel. Nigeryjski pomocnik w sezonie 2011/12 sięgnął po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, grając dla londyńskiej Chelsea. Obecnie klub z Londynu, pomimo wielkich pieniędzy wydawanych na rynku transferowym, może tylko pomarzyć o występach w Champions League.

Jak wyglądają pary ćwierćfinałowe wylosowane w piątkowe południe? Trzeba przyznać, jest naprawdę ciekawie.

Arsenal – Bayern Monachium

Atletico Madryt – Borussia Dortmund

Real Madryt – Manchester City

Paris Saint-Germain – FC Barcelona

Co do półfinałowych par, Atletico Madryt – Borussia Dortmund zmierzy się z wygranym zestawu Paris Saint-Germain – FC Barcelona. Za to Arsenal – Bayern Monachium zagra w półfinale z triumfatorem pary Real Madryt – Manchester City.

Kiedy zostaną rozegrane ćwierćfinałowe mecze Ligi Mistrzów?

Osiem najlepszych klubowych zespołów sezonu 2023/24 na Starym Kontynencie stanie do walki już na początku kolejnego miesiąca. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów zaplanowano na 9 i 10 kwietnia. Rewanżowe pojedynki odbędą się tydzień później. Za to 30 kwietnia i 1 maja zaplanowano spotkania półfinałowe. Rewanże, analogicznie do wcześniejszych etapów, tydzień później.

Finał tegorocznej edycji LM odbędzie się 1 czerwca na stadionie Wembley w Londynie. Tytułu z poprzedniej edycji bronią piłkarze Manchesteru City. Angielski zespół w finale pokonał 1:0 Inter. Mediolański klub odpadł już z rozgrywek, niespodziewanie przegrywając w dwumeczu z Atletico Madryt. Kibice włoskiej Serie A mogą zresztą być mocno niepocieszeni, bo żadnego zespołu z Półwyspu Apenińskiego nie ma wśród ósemki najlepszych drużyn tegorocznej edycji Champions League.

