Kibice muszą przygotować się na spore zmiany. Liga Mistrzów trafi w nowe ręce

To o tyle zaskakujące, że wydawało się, że pod względem piłkarskim – Liga Mistrzów będzie dla Polsatu ważnym elementem oferty dla swoich abonentów. Okazuje się jednak, że, o ile informacje faktycznie się potwierdzą, doszło do walki, w wyniku której triumfował inny gracz na rynku. Tym samym Polsat ma zakończyć kilkuletnią (2021-24) erę pokazywania Ligi Mistrzów na swoich antenach.

Canal+ nowym posiadaczem praw do piłkarskiej Ligi Mistrzów

Polsat ma zostać zastąpiony przez gracza dobrze znającego rynek, zwłaszcza pod względem Champions League. Tak się bowiem składa, że Canal+ miał już w swojej ofercie rozgrywki Ligi Mistrzów ładnych kilka lat temu. Stacja pokazywała najbardziej prestiżową rywalizację ze stajni UEFA w latach 2013-18. Ostatecznie jednak kolejne pakiety związane z prawami do LM trafiały w inne ręce.

Co pozostaje Polsatowi w ofercie piłkarskiej? Spoglądając przez pryzmat europejskich pucharów, ma dojść do przejęcia od Viaplay rozgrywek Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy. Czyli miejsc, w których prawdopodobieństwo występu polskich drużyn jest zdecydowanie dużo większe. Fakt faktem, w przypadku Ligi Mistrzów, wydaje się, że akcentów związanych z PKO BP Ekstraklasą, próżno szukać. Co więcej, z roku na rok liczba piłkarzy z Polski grających w zagranicznych klubach robi się coraz skromniejsza. A takie „akcenty” z pewnością interesują potencjalnych odbiorców.

Ciekawe losowanie ćwierćfinałów Champions League

Warto przypomnieć, że interesująco zapowiada się walka w 1/4 finału tegorocznej edycji. Na antenie sportowych kanałów Polsatu będzie można obejrzeć m.in. pojedynek Paris Saint-Germain z FC Barceloną. Starcie, w którym zmierzą się Kylian Mbappe oraz Robert Lewandowski, zapowiada się smakowicie.

Pełen zestaw par ćwierćfinałów LM można znaleźć w naszym tekście. Hitowo zapowiada się też pojedynek Realu Madryt z Manchesterem City. Przez wielu ekspertów nazywany przedwczesnym finałem.

