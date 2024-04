Hiszpanie rozpływają się nad Robertem Lewandowskim. „Mistrzowski poziom”

W starciu PSG z Barceloną prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Najpierw po bramce Raphinhi to Barcelona miała przewagę. Potem dwa gole strzelili gospodarze, ale ostatnie słowo należało do zespołu gości. Raphinha drugi raz wpisał się na listę strzelców, a potem zrobił to Andreas Christensen. Po emocjonującym boju Duma Katalonii wyjechała z Parku Książąt z jednobramkową zaliczką przed rewanżem. Bramki tym razem nie zdobył Robert Lewandowski, ale rozegrał doskonały mecz, co podkreślają Hiszpanie.

Robert Lewandowski zabrał głos w mediach

Robertowi Lewandowskiemu wystarczyły trzy słowa, by opisać to, co działo się na Parc de Princes. „Jeden krok bliżej” – napisał na Instagramie. To oczywiście nawiązanie do tego, że Barcelonę czeka jeszcze rewanżowe starcie. Klub szybko zareagował na słowa swojego napastnika, chwaląc go. „Świetny mecz, Lewy” – czytamy na koncie FC Barcelony.

Można powiedzieć, że w środę 35-latek grał jako cofnięty napastnik. Pomagał dużo swoim kolegom w rozegraniu piłki, ale też wygrywał pojedynki powietrzne.

Mistrzowski poziom Lewandowskiego

Na postawę Polaka na boisku zwrócili uwagę hiszpańscy dziennikarze. Lewandowski jest uznawany za jednego z ojców zwycięstwa i to dzięki swojej błyskotliwości. W skali 1-10 otrzymywał najczęściej ocenę „7”. Taką notę przyznał mu chociażby kataloński „Sport”, który podkreśla, że gra, którą prezentuje napastnik Barcelony wymaga cierpliwości, a kiedy spada mu piłki pod nogi, to trzeba być rozsądnym. Jeszcze bardziej „Lewego” chwali „AS”.

„Wielki mecz Barcelony na Parc des Princes, w którym gwiazdorski Raphinha i Lewandowski prezentujący mistrzowski poziom, uderzyli w stół przeciwko PSG, podczas gdy Kylian Mbappe przeszedł niezauważony” – czytamy w „AS”.

„Lewandowski nie strzelił gola, ale rozegrał kompletny mecz. Schodził, by pomagać w defensywie, czasami był pomocnikiem, czasami napastnikiem. Wspierał drużynę przy rozgrywaniu” – to z kolei opinia przedstawiona przez "Marcę".

Rewanżowy pojedynek pomiędzy Barceloną i PSG odbędzie się 16 kwietnia.

