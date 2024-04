Szymon Marciniak już nigdy nie posędziuje finału? Zaskakująca opinia byłego sędziego

Szymon Marciniak miał trudne zadanie w czwartkowy wieczór. Tego dnia Polak sędziował mecz Roma – Milan, który był bardzo trudny i wymagał wielu nietypowych i trudnych decyzji. Rzymianie szybko wyszli na prowadzenie 2:0 i kiedy wydawało się, że będzie już z „górki”, bo Giallorossi wygrali pierwszy mecz 1:0, więc byli bardzo bliscy awansu do półfinału Ligi Europy, w 31. minucie nasz arbiter pokazał Zekiemu Celikowi czerwoną kartkę za faul na Rafaelu Leao. Ponadto Polak pokazał karton tego samego koloru Theo Hernandezowi, ale wycofał się z tego po interwencji VAR.

Były sędzia ocenił pracę Szymona Marciniaka

Włoskie media skrytykowały Szymona Marciniaka głównie za czerwoną kartkę. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 2:1 i awansem AS Romy do półfinału Ligi Europy. Rafał Rostkowski, czyli były sędzia międzynarodowy i ekspert TVP Sport i Kanału Sportowego w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” podsumował pracę polskiego arbitra. – Ten mecz to nie była „bułka z masłem”. Było kilka trudnych sytuacji i trudnych decyzji do podjęcia. [...] Ale finalnie te decyzje były bardzo dobre – uważa.

– Szczególnie ta o pokazaniu bezpośredniej czerwonej kartki za faul od tyłu była wybitna i wzorowa. Powinni z niej brać przykład sędziowie na całym świecie – dodał.

Rafał Rostkowski: Szymon Marciniak może już nigdy nie posędziować finału

Zdaniem byłego sędziego Szymon Marciniak najprawdopodobniej w tym sezonie nie posędziuje finału Ligi Mistrzów. Wszystko przez wysoką formę Anthonego Taylora. – Jeśli utrzyma formę, którą prezentuje od paru miesięcy, taką, jaką szczególnie zaprezentował w ostatnich dwóch hitowych meczach Premier League, to praktycznie pewne, że zostanie wyznaczony do finału Ligi Mistrzów – stwierdził. Brytyjczykowi pomaga również fakt, iż w Lidze Mistrzów nie ma już żadnej angielskiej drużyny.

Ekspert zaskoczył także swoją tezą i stwierdził, że być może Szymon Marciniak nie poprowadzi już nigdy finału europejskich pucharów. – Jest to bardzo mało prawdopodobne, zważywszy na praktyki stosowane przez UEFA w poprzednich latach – zauważył.

– To, co Szymon Marciniak realnie może jeszcze osiągnąć w sędziowaniu, to jest oczywiście udział w Euro 2024, gdzie jest głównym kandydatem do prowadzenia meczu otwarcia. Co do finału, to jest w gronie paru kandydatów, ale za wcześnie jest, żeby mówić więcej na ten temat – zakończył.

Czytaj też:

Marny koniec polskiego piłkarza. Dobre występy w reprezentacji nie pomogłyCzytaj też:

Rewelacyjny debiutant zagra na Euro 2024! Szymon Marciniak sędziował thriller