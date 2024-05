Marciniak pod ostrzałem po hicie Ligi Mistrzów. Hejt kibiców i przeprosiny dla de Ligta

Szymon Marciniak cieszy się dużą renomą w świecie futbolu. Przez to informacja o tym, że polski sędzia poprowadzi półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium nie była wielką sensacją. Kibice spodziewali się, że nominacja arbitra stanowi troskę o dobry przebieg meczu. Polak praktycznie przez cały mecz nie schodził z poziomu, do którego wszystkich przyzwyczaił. Nie pozostawił żadnych kontrowersji, aż do jednej akcji mogącej zmienić sprawę awansu do finału.

Szymon Marciniak atakowany przez kibiców Bayernu Monachium

Real Madryt awansował dalej i zagra na Wembley o kolejny triumf w Champions League. Po pierwszym meczu w Monachium sprawa wygranej w dwumeczu pozostawała otwarta, bowiem padł remis 2:2. Do 88. minuty rewanżu w lepszym nastroju był zespół Niemiec, prowadząc 1:0. Wtedy jednak rozpoczęła się zabójcza końcówka Królewskich. Dwa Gole Joselu w odstępie trzech minut dały jego drużynie wygraną w meczu i awans do finału.

W doliczonym czasie gry doszło także do bramki dla Bayernu. Matthijs De Ligt wyszedł na pozycję i strzelił gola, lecz Szymon Marciniak nie uznał go. Polak wraz ze sztabem dopatrzyli się spalonego, zanim Holender oddał strzał. Piłkarze Bayernu wściekli się, ale arbiter pozostawał niewzruszony. Nie skorzystał z wideoweryfikacji, co miało wskazywać, że jest bardzo pewny swojej decyzji.

Powtórki wskazują, że doszło do sytuacji „na styku”. Niewykluczone, że był spalony, ale do tego potrzeba by było dokładnej analizy. Na Marciniaka i tak wylał się hejt w sieci. Kibice Bayernu w mediach społecznościowych atakują go za słabe sędziowanie. W rozmowie z Bein Sports na temat zdarzenia wypowiedział się De Ligt. Holender opowiedział, że po meczu jeden z sędziów liniowych przeprosił go. „Przepraszam, popełniłem błąd” – miał usłyszeć gracz niemieckiego klubu.

Real Madryt zagra o triumf w Lidze Mistrzów

Real Madryt zagra 1 czerwca w finale Ligi Mistrzów na londyńskim stadionie Wembley przeciwko Borussii Dortmund. Dla Królewskich będzie to szósty finał LM w ostatnich dziesięciu latach.

