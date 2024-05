Szymon Marciniak wpadł w kolejną pułapkę. Niemcy już grzmią

Wciąż nie milkną echa po środowym rewanżu Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium. Szczególnie w końcówce sporo pracy miał polski zespół sędziów na czele z Szymonem Marciniakiem. W jednej z kontrowersyjnych sytuacji podczas akcji Bayernu asystent głównego arbitra podniósł chorągiewkę, sygnalizując pozycję spaloną, choć ta nie była oczywista. Sporo osób podkreśla, że można było puścić akcję do końca, a później w razie wątpliwości skonsultować decyzję z wozem VAR. Tak się nie stało, a na Marciniaka wylała się fala krytyki i to szczególnie w Niemczech.

Nagranie z Szymonem Marciniakiem

Teraz ponownie jest głośno o polskim arbitrze, a to wszystko przez sytuację, która ma miejsce na platformie X. Profil „Zona Blaugrana” opublikował nagranie z szatni polskich sędziów po jednym ze spotkań prowadzonych przez Marciniaka. To wycięty fragment popularnego serialu Canal+ „Sędziowie”, na którym było widać, iż na stole znajdowała się torba z herbem Realu Madryt. Film pochodzi z ubiegłego roku, lecz internauci podkreślają, że to potwierdzenie tego, iż Marciniak jest fanem Królewskich i pomaga im wygrywać mecze.

Brzmi to wszystko absurdalnie, ale nagranie dotarło do ponad miliona osób, a o sprawie rozpisały się hiszpańskie media. Aktywni są szczególnie sympatycy FC Barcelony i nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że Real Madryt jest ich odwiecznym rywalem ich ukochanego klubu.

To nie wszystko, bo kataloński „Sport” nazwał cały film z Marciniakiem w roli głównej „kompromitującym obrazem”. Można już zatem mówić, że niespodziewanie mamy do czynienia z kolejną aferą. Oczywiście cała sprawa nie przeszła też bez echa w Niemczech.

Szymon Marciniak zawiódł? Były sędzia nie ma wątpliwości

Manuel Grafe, były niemiecki arbiter, na platformie X opublikował wpis, w którym podkreślił, że UEFA dokonała prawidłowego wyboru obsad sędziowskich na półfinały Ligi Mistrzów, lecz Szymon Marciniak jako jedyny zawiódł. Dodał ponadto, że Polak jest bohaterem „afery z kosmetyczką”. Pod wpisem Grafe'a pojawiło się mnóstwo komentarzy i są osoby, które zgadzają się z jego zdaniem.

Może się okazać, że po spotkaniu Real – Bayern notowania Marciniaka w UEFA spadną. Znajdują się osoby, które próbują poniżać polskiego arbitra i spełniają swój cel.

