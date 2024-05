Największe zaskoczenia w Lidze Mistrzów. Nie uwierzysz, że oni kiedyś podnosili puchar

Wezmą w nim udział Real Madryt, czyli najbardziej utytułowany klub w tych rozgrywkach. Rywalami Królewskich dość sensacyjnie będą piłkarze Borussii Dortmund, którzy w lidze plasują się na piątym miejscu, a w Champions League wyeliminowali m.in. PSG czy Atletico Madryt.

Sensacja już w pierwszej edycji Ligi Mistrzów

Przykład BVB nie jest jedynym, jeśli chodzi o sensacje w Lidze Mistrzów. Parokrotnie w historii tego europejskiego pucharu miały miejsce sytuacje, gdzie nieoczekiwanie dany zespół docierał do finału Ligi Mistrzów i jako underdog zdobywał to trofeum. Z racji tego, że w 1992 roku UEFA zastąpiła Puchar Europy Mistrzów Krajowych aktualną Ligą Mistrzów, od tej edycji przyjrzymy się zespołom, które wygrywały to prestiżowe trofeum.

Już w pierwszej edycji doszło do sporej niespodzianki. W sezonie 1992/93 Olympique Marsylia dość niespodziewanie pokonała 1:0 AC Milan w finale na Stadionie Olimpijskim w Monachium. Jedynym strzelcem bramki był Basile Boli (44'). We francuskiej drużynie grali wówczas tacy piłkarze jak Fabien Barthez, Marcel Desailly, Rudi Voeller, Abedi Pele, czy Didier Deschamps. Mierzyli się oni m.in. z Paolo Maldinim, Franco Baresim, Frankiem Rijkaardem, Marco van Bastenem, Roberto Donadonim i Jean-Pierrem Papinem.

Kapitalny Ajax pokonał utytułowany AC Milan

Dwa lata później (w sezonie 1994/95) również byliśmy świadkami sensacji. Znów udział w nim mieli piłkarze AC Milan. Tym razem Rossoneri przegrali z Ajaxem Amsterdam 0:1 na Austria Ernst-Happel-Stadion w Wiedniu. Jedynym strzelcem gola był Patrick Kluivert (85').

Z drugiej strony nie ma co ukrywać, że piłkarze, którzy wówczas grali w holenderskim klubie, podbili później Europę – Edwin van der Sar, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Ronald de Boer, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, czy Marc Overmars. Ponadto w barwach Ajaxu wystąpił Frank Rijkaard, który rok wcześniej przeniósł się tam z Mediolanu.

Borussia Dortmund zdeklasowała Juventus Turyn

W sezonie 1996/1997 jeden z aktualnych finalistów – Borussia Dortmund sensacyjnie pokonała Juventus Turyn 3:1 (2:0). Bramki na Stadionie Olimpijskim w Monachium zdpbywali Karl-Heinz Riedle (29' i 34') i Lars Ricken (71'). Honorowego gola dla Starej Damy zdobył Alessandro Del Piero (64').

W tym meczu w barwach BVB grali tacy zawodnicy jak Juergen Kohler, Matthias Sammer, znany wszystkim Polakom Paulo Sousa, czy Michael Zorc. Pokonali oni Juventus naszpikowany gwiazdami, takimi jak Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Alen Boksić, czy Christian Vieri.

Sensacja w XXI wieku

Na kolejny zaskakujący finał Ligi Mistrzów kibice musieli czekać aż siedem edycji Ligi Mistrzów. W sezonie 2003/2004 czarny koń tego turnieju – FC Porto pokonał AS Monaco 3:0 (1:0) na Arena AufSchalke w Gelsenkirchen. Bramki w tym meczu zdobyli Carlos Alberto, Deco i Dmitrij Aleniczew.

Trenerem Portugalczyków był Jose Mourinho, który po tym sukcesie wypłynął na szerokie wody, gdzie najpierw przejął londyńską Chelsea, a następnie m.in. Inter Mediolan, Real Madryt, czy Manchester United. Nie tylko szkoleniowiec zrobił światową karierę, ale i jego podopieczni – Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Maniche, Costinha czy Deco po tym finale trafili do silnych europejskich klubów.

Kto wygra tegoroczną edycję Ligi Mistrzów? Czy Real Madryt po raz piętnasty zdobędzie ten prestiżowy europejski puchar? A może Borussia Dortmund sięgnie po niego drugi raz? Tego dowiemy się w sobotę 1 czerwca. Początek tego spotkania o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na kanale Polsat Sport Premium oraz w internecie w serwisie Polsat Box Go.

Czytaj też:

Sześciu wspaniałych piłkarzy. Ci Polacy zaznali smaku triumfu w Lidze EuropyCzytaj też:

Kylian Mbappe nie zagra w wielkiej imprezie. Nawet prezydent nic nie wskórał