Ważna zmiana przed finałem Ligi Mistrzów. Kibice muszą być na to przygotowani

Real Madryt i Borussia Dortmund, czyli finałowy zestaw, którego nie do końca spodziewał się kibic europejskiego futbolu. Mowa głównie o obecności klubu z Dortmundu, który do finałowej rywalizacji przystąpi z pewnością nie w roli faworyta. Real ma zdecydowanie więcej argumentów, które mogą przechylić szalę wygranej na korzyść Królewskich.

Liga Mistrzów: Murowany faworyt do zwycięstwa na Wembley?

Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie zwycięzcami najważniejszych rozgrywek w klubowej stajni UEFA byli piłkarze Manchesteru City. The Citizens pokonali wówczas skromnie, 1:0 Inter. Zabójczy cios dla klubu z Mediolanu zadał wówczas strzelec jednego gola finałowej batalii, hiszpański pomocnik Rodri.

Co do finału A.D. 2024 wydaje się, że to Real będzie chciał powrócić na tron najlepszej drużyny w Europie. Królewscy wygrywali w Pucharze Europy łącznie aż 14 razy (ostatni raz w edycji 2021/22), przegrywając przy tym tylko trzy finały. Dla porównania Borussia Dortmund była łącznie w dwóch finałach. BVB triumfowała w 1997 roku, a przegrała w 2013. W tym drugim przypadku mecz o trofeum odbywał się… właśnie na Wembley.

Polscy kibice mogą wspominać tamten pojedynek szczególnie ze względu na fakt, że o sile klubu z Dortmundu stanowił wówczas tzw. polskie trio. Mowa o Robercie Lewandowski, Jakubie Błaszczykowskim i Łukaszu Piszczku. Ostatecznie jednak górą był Bayern Monachium, który wygrał finał 2:1.

Real Madryt – Borussia Dortmund. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Real Madryt – Borussia Dortmund nie będzie dostępny na otwartej antenie Telewizji Polskiej. To zaskakujące, bo TVP raczej przyzwyczaiła do możliwości zobaczenia finałowego pojedynku. W tym wypadku nastąpiła jednak zmiana i kibice zainteresowani pojedynkiem o tytuł najlepszej drużyny Europy, będą zmuszeni wybrać kanały Polsatu.

Co do możliwości, mecz będzie pokazywany na antenie Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 oraz w otwartym Polsacie. Początek finału LM o godzinie 21:00. Internetowo fani europejskiego futbolu odnajdą transmisję online np. poprzez Polsat Box Go.

