Robert Lewandowski wróci na „stare śmieci”. Prawdziwe hity w Lidze Mistrzów

Ceremonia losowania generowała duże zainteresowanie. Wszystko dlatego, że mamy do czynienia z reformą Ligi Mistrzów. Od tego sezonu faza grupowa została zastąpiona rozgrywkami ligowymi z udziałem 36 drużyn. Każda z nich rozgrywa po osiem spotkań – cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Przed losowaniem dokonano podziału ekip na cztery koszyki. Wszystkie kluby otrzymywały po dwóch rywali z każdego koszyka. Do 1/8 finału awansuje osiem najlepszych drużyn po ośmiu kolejkach fazy ligowej, a kolejne 16 zagra w play-offach o miejsce w 1/8 finału.

Lewandowski wraca do Dortmundu

Czwartkowe losowanie przeprowadzono za pomocą komputera i było widać, że dla wielu kibiców jest nieczytelne. Łatwo można było się pogubić, obserwując to, w jaki sposób są przydzielane ekipy do danego rywala.

Oczywiście w fazie ligowej Ligi Mistrzów nie zabraknie hitowych pojedynków. FC Barcelona Roberta Lewandowskiego trafiła m.in. na Bayern Monachium i Borussię Dortmund. To dwie ekipy, w których w przeszłości przez wiele lat Polak występował. Z Bayernem Barcelona zagra na własnym stadionie, a z Borussią na wyjeździe.

Z drużyną z Dortmundu zagra także Real Madryt. Obrońca trofeum poza tym stoczy boje z Liverpoolem, Milanem, Atalantą, Salzburgiem, Lille, VfB Stuttgart oraz Brest. Przyporządkowanie przeciwników do danej drużyny można sprawdzić poniżej.

Rywale klubów w fazie ligowej 2024:

I koszyk

Real: Borussia, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, VfB Stuttgart, Brest

Man. City: Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta, Slovan

Bayern: PSG, Barcelona, Benfica, Szachtar, Dinamo, Feyenoord, Slovan, Aston Villa

PSG: Man. City, Bayern, Atletico, Arsenal, PSV, Salzburg, Girono, VfB Stuttgart

Liverpool: Real, RB Lipsk, Bayer, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona

Inter: Man. City, RB Lipsk, Arsenal, Bayer, Zvezda, Young Boys, AS Monaco, Sparta

Borussia: Barcelona, Real, Szachtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo, Sturm, Bologna

RB Lipsk: Inter, Liverpool, Juventus, Atletico, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm

FC Barcelona: Bayern, Borussia, Atalanta, Benfica, Young Boys, Zvezda, Brest, AS Monaco

II koszyk

Bayer: Inter, Liverpool, Milan, Atletico, Salzburg, Feyenoord, Sparta, Brest

Atletico: RB Lipsk, PSG, Bayer, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan, Sparta

Atalanta: Real, Barcelona, Arsenal, Szachtar, Celtic, Young Boys, Sturm, VfB Stuttgart

Juventus: Man. City, RB Lipsk, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, VfB Stuttgart, Aston Villa

Benfica: Barcelona, Bayern, Atletico, Juventus, Feyenoord, Zvezda, Bologna, AS Monaco

Arsenal: PSG, Inter, Szachtar, Atalanta, Dinamo, Sporting, Monaco, Girona

Club Brugge: Borussia, Man. City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm

Szachtar: Bayern, Borussia, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna

AC Milan: Liverpool, Real, Club Brugge, Bayer, Zvezda, Dinamo, Girona, Slovan

III koszyk

Feyenoord: Bayern, Man. City, Bayer, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta, Girona

Sporting: Man. City, RB Lipsk, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm

PSV: Liverpool, PSG, Szachtar, Juventus, Sporting, Zvezda, Girona, BrestDinamo:

Dinamo: Borussia, Bayern, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, AS Monaco, Slovan

Salzburg: PSG, Real, Atletico, Bayer, Dinamo, Feyenoord, Brest, Sparta

Lille: Real, Liverpool, Juventus, Atletico, Feyenoord, Sporting, Sturm, Bologna

Crvena Zvezda: Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, VfB Stuttgart, AS Monaco

Young Boys: Inter, Barcelona, Atalanta, Szachtar, Zvezda, Celtic, Aston Villa, VfB Stuttgart

Celtic: RB Lipsk, Borussia, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo, Slovan, Aston Villa

IV koszyk

Slovan: Man. City, Bayern, Milan, Atletico, Dinamo, Celtic, VfB Stuttgart, Girona

AS Monaco: Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Zvezda, Dinamo, Aston Villa, Bologna

Sparta: Inter, Man. City, Atletico, Bayer, Salzburg, Feyenoord, Brest, VfB Stuttgart

Aston Villa: Bayern, RB Lipsk, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, AS Monaco

Bologna: Borussia, Liverpool, Szachtar, Benfica, Lille, Sporting, AS Monaco, Aston Villa

Girona: Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan, Sturm

VfB Stuttgart: PSG, Real, Atalanta, Juventus, Young, Boys, Zvezda, Sparta, Slovan

Sturm: RB Lipsk, Borussia, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest

Brest: Real, Barcelona, Bayer, Szachtar, PSV, Salzburg, Sturm, Sparta

