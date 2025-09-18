Co za słowa o Robercie Lewandowskim! „Gatunek zagrożony wyginięciem”

W mediach społecznościowych w ostatnich kilkunastu dniach pojawiło się zdjęcie pokazujące Roberta Lewandowskiego w koszulce… Newcastle United. Klub, z którym FC Barcelona rozpocznie swoją drogę w Lidze Mistrzów w sezonie 2025/26 miał w swoich szeregach wyjątkowego napastnika, którego podpatrywał Polak.

Liga Mistrzów: Robert Lewandowski wraca do gry. Spotka swojego idola?

Jak sam przyznał RL9, jego idolem z dzieciństwa był Alan Shearer. Przynajmniej patrząc na to jaką koszulkę miał na sobie „Lewy” właśnie jako młody chłopak. Angielski snajper był świetnym strzelcem, a w pamięci „Srok” – jak nazywany jest zespół wywodzący się z Newcastle upon Tyne, dystryktu w północno-wschodniej Anglii – to żywa legenda.

Shearer grał, podobnie jak obecnie Lewandowski, z „dziewiątką” na plecach. Kto wie, być może przy okazji występu Polaka właśnie na St. James’ Park, będzie okazja do spotkania się z lubianym przez RL9 byłym napastnikiem, obecnie ekspertem telewizyjnym.

Jedno jest pewne, obaj panowie mają do siebie ogromny szacunek, doceniając klasę, jaką imponowali w czasach swoich występów – kiedyś i obecnie.

– Robert Lewandowski jest mistrzem umierającego gatunku. Nienawidzę tego pisać, nienawidzę o tym myśleć. Jest kwintesencją piłkarskiej „dziewiątki”, która jest odciśnięta na jego duszy, tak samo jak na mojej. Świetnie radzi sobie w powietrzu, jest szybki, potrafi strzelać obiema nogami, czuje się komfortowo, będąc kluczowym zawodnikiem w ataku. Strzela z rzutów wolnych, z rzutów karnych i ma niesamowite rekordy strzeleckie – dla klubu i w kraju. Jeśli to gatunek zagrożony wyginięciem, Lewandowski jest tyranozaurem. Uwielbiam go oglądać – cytuje słowa Shearera WP/SportoweFakty.

Lewandowski zdobył w 133 meczach aż 105 goli w Lidze Mistrzów. Mający 37 lat „Lewy” jest trzeci na liście wszech czasów tych prestiżowych rozgrywek, ustępując jedynie legendarnej dwójce: Lionel Messi (129 goli) oraz Cristiano Ronaldo (140).

Mecz Newcastle United – FC Barcelona w najbliższy czwartek o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzi Canal+ Extra 1 oraz internetowo platforma Canal+ Online.

