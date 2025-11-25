„Polski” hit w Lidze Mistrzów. Lewandowski zagra od pierwszych minut?

Hiszpańscy dziennikarze wytypowali skład, w jakim FC Barcelona zmierzy się z Chelsea w Londynie. Na Stamford Bridge, w najlepiej zapowiadającym się starciu tej kolejki Ligi Mistrzów, spodziewają się co najmniej jednego Polaka.

Liga Mistrzów. Lewandowski zagra z Chelsea?

Będące na 11. i 12. pozycji w tabeli fazy grupowej Champions League Barcelona i Chelsea powinny dać nam świetne widowisko. Nawet jeśli do bramki ekipy z Katalonii wróci Joan Garcia w miejsce Wojciecha Szczęsnego, polscy kibice mogą wciąż liczyć na występ napastnika Roberta Lewadnowskiego.

Dziennik „Sport” jest pewien, że od pierwszych minut zagra Lamine Yamal, ale nie przesądza niczego w kwestii boiskowej „dziewiątki”. Zdaniem dziennikarzy na szpicy zagra albo Lewandowski albo Ferran Torres. Gazeta podkreśla, że obaj są w znakomitej formie i strzelają gola za golem. Ofensywną trójkę dopełniać ma Marcus Rashford na lewej stronie.

Z kolei „AS” zamiast Rashforda widziałby na skrzydle Ferrana Torresa. Ta redakcja spodziewa się, że Raphinia jeszcze poczeka na powrót do pierwszego składu, a w ataku widzi duet Lewandowski – Ferran Torres.

Trenerzy Chelsea i Barcelony komplementują Lewandowskiego

Trener Hansi Flick do ostatniej chwili nie chciał zdradzić swojej taktyki na wtorkowy mecz. Wypowiedział się jednak na temat polskiego napastnika. — Po październikowej przerwie bardzo ciężko pracował. Wrócił w fantastycznej formie i pokazuje to w każdym meczu. Teraz musi strzelać gole i jest głodny, żeby to zrobić – zapewniał.

Polaka komplementował też szkoleniowiec Chelsea Enzo Maresca. — Z pewnością Lewandowski jest fantastycznym piłkarzem. Całe życie pokazywał, że robi najważniejszą rzecz w piłce nożnej, czyli strzela gole. Ale oni mają wielu świetnych zawodników. Postaramy się bronić jako drużyna, być agresywni, tak jak zawsze – mówił przed meczem.

