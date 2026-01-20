Robert Lewandowski wraca do łask. FC Barcelona właśnie wydała komunikat

W środowy (tj. 21 stycznia) wieczór mistrzowie Hiszpanii zagrają mecz, który może być wyjątkowo ciekawy z perspektywy polskich kibiców. FC Barcelona w delegacji pojawi się na murawie Slavii Praga. Czechy to łakomy kąsek do tego, żeby na żywo zobaczyć w akcji Roberta Lewandowskiego. A wygląda na to, że RL9 zagra w czeskiej stolicy.

Kontuzja Ferrana Torresa. Robert Lewandowski walczy o przełamanie

Uaktualnienie względem zdrowia piłkarzy Barcy pojawiło się na klubowych kontach w mediach społecznościowych we wtorkowe (tj. 20 stycznia) przedpołudnie. Wiadomo, że problemy ze zdrowiem na dwóch piłkarzy. Brazylijczyk Raphninha wraca do formy po drobnych problemach – otrzymał „zielone światło” od lekarzy – natomiast kontuzji doznał Ferran Torres. Napastnik, który 15 goli w 27 meczach (we wszystkich rozgrywkach sezonu 2025/26) będzie pauzował w okolicach dziesięciu dni.

Dodatkowo Barca nie będzie mogła skorzystać w Pradze z Lamine Yamala, wykartkowanego w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Co tu kryć, sytuacja jest trudna, więc spora odpowiedzialność będzie spoczywać na barkach Lewandowskiego. „Lewy” zdobył 10 goli w sezonie (22 występy), ale w Champions League w bieżącej kampanii na sześć spotkań ma po stronie trafień… okrągłe zero. Barca potrzebuje przełamania swojego numeru 9 w Pradze. Zaledwie 15 miejsce w tabeli LM po sześciu kolejkach, to nie jest to, czego oczekuje się w stolicy Katalonii.

Właśnie w takich momentach zespół trenera Hansiego Flicka potrzebuje goli m.in. Lewandowskiego. Polak to nie jest jedyne rozwiązanie w ofensywie, ale wydaje się, że gdyby hipotetycznie trafił w Pradze, dając sukces drużynie, mógłby zyskać kolejne argumenty „za” ewentualnym pozostaniem w Barcelonie na kolejny sezon bądź dwa.

Choć trzeba dodać, że to typowe wróżenie z fusów, patrząc na niekończącą się sagę o przyszłości RL9 po sezonie 2025/26. Jedno, co jest pewne, to fakt wygaśnięcia umowy Polaka z Barceloną w czerwcu 2026. Katalończycy mają czekać do końca sezonu z ewentualnymi, wiążącymi decyzjami.

Mecz Slavia Praga – FC Barcelona odbędzie się w środę, 21 stycznia, początek o godzinie 21:00. Transmisja na antenie Canal+ Extra 1, bądź internetowo za pośrednictwem Canal+ Online.

