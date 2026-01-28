Robert Lewandowski to zrobił! Polak zrównał się z Lionelem Messim

Choć Polak nie rozpoczął udanie meczu przeciwko duńskiemu rywalowi, w drugich 45 minutach to właśnie Polak dał wyrównanie mistrzom Hiszpanii. Robert Lewandowski był tam, gdzie być powinien, zamykając akcję świetnie poprowadzoną przez Lamine Yamala.

Kapitan reprezentacji Polski dzięki temu trafieniu dorównał samemu Leo Messiemu – pod względem liczby rywali w Lidze Mistrzów, którym wbijał gole w dziejach rozgrywek. Nikt oprócz Polaka i Argentyńczyka nie może się pochwalić tak wyśrubowanym wynikiem. Obaj panowie są wyżej m.in. od trzeciego w hierarchii Portugalczyka Cristiano Ronaldo (38 klubów).

Lewandowski strzelił gola 40 z 50 rywali z każdego z 17 krajów, z którymi się mierzył w Lidze Mistrzów. Komu strzelał najwięcej? Benfica, Crvena Zvezda Belgrad, Red Bull Salzburg i słynny Real Madryt. RL9 wbił tym przeciwnikom odpowiednio: 9, 7 i po 6 goli przeciwko Salzburgowi i Królewskim.

Falstart FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii pokazali jednak klasę!

Wspomniany gol Lewandowskiego był trafieniem na 1:1 w starciu z FC Kopenhagą. Ku zaskoczeniu kibiców Dumy Katalonii, gospodarze już od 4. minuty spotkania musieli bowiem odrabiać straty. Po świetnie przeprowadzonej kontrze przyjezdni z Danii zdobyli bowiem gola otwierającego wynik spotkania.

Faworyci mogli czuć się niepewnie, bo w środę rozgrywana była ostatnia kolejka fazy ligowej. Gdyby goście z Danii dowieźli do ostatniego gwizdka korzystny wynik, sytuacja zespołu trenera Hansiego Flicka mocno by się skomplikowała. Łącznie z ew. koniecznością dodatkowych meczów w fazie play-off już w 1/16 finału.

Oprócz gola Lewandowskiego gospodarze zdołali jednak zadać kolejne ciosy. Na 2:1 trafił wspomniany Yamal. Największa gwiazda Barcelony miała trochę szczęścia przy trafieniu, ale patrząc na asystę przy golu Polaka, na ten łut Hiszpan po prostu sobie zapracował.

RL9 miał za to udział przy bramce na 3:1. Lewandowski był bowiem faulowany przy nieudanej próbie strzału w polu karnym, przynajmniej zdaniem arbitra oraz sędziów VAR. Rzut karny na trafienie zamienił za to Raphinha. Co ciekawe, był to pierwszy gol Brazylijczyka w tej edycji LM. W poprzedniej ten piłkarz był za to... królem strzelców Champions League.

Wracając do Lewandowskiego, dla Polaka gol przeciwko Duńczykom był trafieniem numer 107 w karierze w rozgrywkach LM. W klasyfikacji wszech czasów polski napastnik ustępuje jedynie CR7 (140) i Messiemu (129).

Lewandowski opuścił boisko w 81. minucie środowego meczu, przy wyniku 3:1. Kibice nagrodzili Polaka zasłużonymi brawami, a napastnika zmienił powracający do zdrowia Ferran Torres.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4:1. Wwynik pięknym strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego ustalił Marcus Rashford.

