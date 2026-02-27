Polak będzie bohaterem Ligi Mistrzów? Wyniki losowania mówią wszystko

Nie ulega wątpliwości, że rozgrywki Ligi Mistrzów wywołują największe emocje w klubowym futbolu na Starym Kontynencie. Kto będzie triumfatorem w edycji 2025/26? Ostateczną odpowiedź poznamy 30 maja, a tym razem arena zmagań starcia o tytuł będzie stosunkowo niedaleko, z perspektywy Polski, bo w Budapeszcie.

Liga Mistrzów UEFA: Oto wyniki losowania! Nie brakuje hitowych starć

Najbardziej interesująco zapowiadają się dwumecze: Real Madryt – Manchester City oraz Paris Saint-Germain – Chelsea. Z pewnością o tych rywalizacjach będzie wyjątkowo głośno. Polscy kibice również będą mieć kilka ciekawych akcentów, biorąc pod uwagę występy rodaków w LM.

FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym ponownie zagra z Newcastle United. Z tą drużyną mistrzowie Hiszpanii mierzyli się już w ramach rozgrywek w fazie ligowej. Barca zwyciężyła na Wyspach Brytyjskich 2:1.

Ciekawe wyzwanie przed Nicolą Zalewskim. Polak broni barw Atalanty, która ponownie zmierzy się z przedstawicielem niemieckiej Bundesligi. Włosi wyeliminowali w 1/16 finału (faza play-off) BVB, a teraz drużynę z Dortmundu zastąpi wielki Bayern Monachium.

Co więcej, jeśli Atalanta rozprawiłaby się z gigantem z Bawarii, następnie trafi na zwycięzcę dwumeczu... Real Madryt – Manchester City. Czy to będzie edycja Zalewskiego? Z pewnością Polak ma papiery na to, żeby błysnąć na największych arenach futbolu w Europie. Co zapewne byłoby dodatkowo dobrym sygnałem dla reprezentacji Polski, w której Zalewski jest jednym z liderów.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Real Madryt – Manchester City



Sporting Lizbona – Bodo/Glimt



Paris Saint-Germain – Chelsea



Newcastle United – Barcelona



Galatasaray – Liverpool



Atletico Madryt – Tottenham Hotspur



Atalanta – Bayern Monachium



Bayer Leverkusen – Arsenal



Terminarz fazy pucharowej Ligi Mistrzów:

1/8 finału: 10-11 i 17-18 marca



Ćwierćfinały: 7-8 i 14-15 kwietnia



Półfinały: 28-29 kwietnia i 5-6 maja



Finał: 30 maja na Puskas Arena w Budapeszcie

