Polak będzie bohaterem Ligi Mistrzów? Wyniki losowania mówią wszystko

Nie ulega wątpliwości, że rozgrywki Ligi Mistrzów wywołują największe emocje w klubowym futbolu na Starym Kontynencie. Kto będzie triumfatorem w edycji 2025/26? Ostateczną odpowiedź poznamy 30 maja, a tym razem arena zmagań starcia o tytuł będzie stosunkowo niedaleko, z perspektywy Polski, bo w Budapeszcie.
Liga Mistrzów UEFA: Oto wyniki losowania! Nie brakuje hitowych starć
Najbardziej interesująco zapowiadają się dwumecze: Real Madryt – Manchester City oraz Paris Saint-Germain – Chelsea. Z pewnością o tych rywalizacjach będzie wyjątkowo głośno. Polscy kibice również będą mieć kilka ciekawych akcentów, biorąc pod uwagę występy rodaków w LM.
FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym ponownie zagra z Newcastle United. Z tą drużyną mistrzowie Hiszpanii mierzyli się już w ramach rozgrywek w fazie ligowej. Barca zwyciężyła na Wyspach Brytyjskich 2:1.
Ciekawe wyzwanie przed Nicolą Zalewskim. Polak broni barw Atalanty, która ponownie zmierzy się z przedstawicielem niemieckiej Bundesligi. Włosi wyeliminowali w 1/16 finału (faza play-off) BVB, a teraz drużynę z Dortmundu zastąpi wielki Bayern Monachium.
Co więcej, jeśli Atalanta rozprawiłaby się z gigantem z Bawarii, następnie trafi na zwycięzcę dwumeczu... Real Madryt – Manchester City. Czy to będzie edycja Zalewskiego? Z pewnością Polak ma papiery na to, żeby błysnąć na największych arenach futbolu w Europie. Co zapewne byłoby dodatkowo dobrym sygnałem dla reprezentacji Polski, w której Zalewski jest jednym z liderów.
Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:
-
Real Madryt – Manchester City
-
Sporting Lizbona – Bodo/Glimt
-
Paris Saint-Germain – Chelsea
-
Newcastle United – Barcelona
-
Galatasaray – Liverpool
-
Atletico Madryt – Tottenham Hotspur
-
Atalanta – Bayern Monachium
-
Bayer Leverkusen – Arsenal
Terminarz fazy pucharowej Ligi Mistrzów:
-
1/8 finału: 10-11 i 17-18 marca
-
Ćwierćfinały: 7-8 i 14-15 kwietnia
-
Półfinały: 28-29 kwietnia i 5-6 maja
- Finał: 30 maja na Puskas Arena w Budapeszcie
