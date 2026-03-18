Pożegnanie Roberta Lewandowskiego? Ten wieczór może być historyczny

W pierwszym starciu obu drużyn na Wyspach Brytyjskich mistrzowie Hiszpanii nieoczekiwanie mieli ogromne problemy ze znalezieniem sposobu na przeciwników. Co więcej, z przekroju całego spotkania to piłkarze Newcastle byli zdecydowanie bliżej sukcesu, a gola na 1:1 stracili w ostatniej akcji meczu.

Wyrównanie Barcelonie dał Lamine Yamal. Gwiazda mistrzów Hiszpanii pewnie wykorzystała rzut karny, który zespół trenera Hansiego Flicka wywalczył rzutem na taśmę, uciszając trybuny stadionu St. James’ Park.

Liga Mistrzów: Czy to będzie pożegnanie Roberta Lewandowskiego?

Trudno zatem z góry zakładać, że Barcelona w rewanżu na swoim terenie, pisząc kolokwialne, przejedzie się po rywalach. Z pewnością mistrzowie Hiszpanii będą faworytem środowego (tj. 18 marca) rewanżu, ale piłkarze Newcastle mają swoje argumenty do sprawienia dużej niespodzianki. A może nawet sensacji, bo za taką należałoby uważać ew. odpadnięcie z Ligi Mistrzów teamu Dumy Katalonii.

Pierwszy mecz 1/8 finału w wyjściowym składzie rozpoczął Robert Lewandowski. Polak z konieczności musi występować w specjalnej masce na twarzy, ze względu na uraz oczodołu. Polak nie błyszczał na terenie Newcastle i pojawiają się pytania, czy „Lewy” dostanie szansę do występu od trenera Flicka w rewanżu.

Alternatywy? Ferran Torres, choć Hiszpan również daleki jest od błysku formy. Co ciekawe, w hiszpańskich i katalońskich mediach pojawiają się również warianty z Danim Olmo wystawionym w roli tego najbardziej wysuniętego w ofensywie. Takie założenie jest jednak traktowane raczej, jako to ostatnie z prawdopodobnych.

twitter

Warto przypomnieć, że Lewandowski w Lidze Mistrzów zdobył aż 107 goli i jest trzecim najlepszym strzelcem w dziejach rozgrywek – za drugim w dziejach Leo Messim (129) oraz liderującym Cristiano Ronaldo (141). Warto jednak zaznaczyć, że Argentyńczyk rozegrał w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych UEFA 163, a Portugalczyk aż 187 meczów. Dla porównania RL9 w Champions League zagrał 141 razy. Ta statystyka dodatkowo pokazuje, o jakiej skali skuteczności w przypadku Polaka mowa.

Lewandowski wygrał rozgrywki LM w sezonie 2019/20 w barwach Bayernu Monachium. W poprzednim sezonie razem z Barceloną dotarł do półfinału, gdzie lepszy w dwumeczu okazał się mediolański Inter.

Jeśli Barca nie zdoła wyeliminować Newcastle, może być to nawet… pożegnanie Lewandowskiego z Ligą Mistrzów. Nadal nie jest bowiem pewna przyszłość RL9 w szeregach Barcelony, a kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2026 roku. Trudno jest w tym momencie wyrokować, czy polski napastnik – w przypadku wyprowadzki z Katalonii – znajdzie miejsce w zespole, który będzie grał w Champions League. Choć, co warto dodać, prawdopodobieństwo pozostania RL9 w Barcelonie nieco wzrosło po ponownym wygraniu wyborów na prezesa klubu przez Joana Laportę. Szef Barcy jest gorącym zwolennikiem kontynuowania współpracy z Polakiem.

Mecz FC Barcelona – Newcastle United rozpocznie się w środowe, późne popołudnie, o godzinie 18:45. Transmisja na antenie Canal+ Extra 1 oraz za pośrednictwem platformy internetowej Canal+ Online – przy wykupieniu odpowiedniego pakietu z transmisjami LM.

