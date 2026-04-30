Ważne wieści dla kibiców w Polsce. Prawa do Ligi Mistrzów sprzedane!

Potwierdziły się zatem medialne doniesienia sprzed kilku dni, że doszło do sprzedaży praw telewizyjnych właśnie w miejsce, które kibice w Polsce zdążyli już poznać.

Liga Mistrzów nadal w Canal+ Polska. Rekordowa transakcja!

W ostatnich dniach informowano, że Canal+ musiał sięgnąć głębiej do kieszeni, żeby zapewnić sobie kontynuację możliwości pokazywania Ligi Mistrzów UEFA na swoich antenach w Polsce.

Wartość kontraktu ma wzrosnąć nawet o 60 proc.

– Cieszymy się, że UEFA ponownie powierzyła nam prawa do transmisji tych wyjątkowych rozgrywek. To dla nas potwierdzenie jakości i zaufania oraz zobowiązanie do dalszego dostarczania kibicom najlepszych piłkarskich emocji na najwyższym poziomie – powiedziała Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna Canal+ Polska.

Nowa umowa obejmuje sezony 2027/28, 2028/29, 2029/30 i 2030/31.

Jaką ofertę sportową posiada obecnie platforma? Canal+ na swojej stronie internetowej, w specjalnym komunikacie, informuje o tym, co obecnie może zaoferować dla swoich abonentów, zainteresowanych sportem.

W portfolio posiadamy obecnie prawa do: wszystkich meczów UEFA Champions League, angielskiej Premier League i PKO Bank Polski Ekstraklasy, gal MMA największych polskich organizacji – KSW i FEN, turniejów tenisowych WTA Tour (do końca 2026 roku) czy wybranych meczów LaLiga EA SPORTS. Od sezonu 2026 pokazujemy wszystkie spotkania żużlowych PGE Ekstraligi oraz METALKAS 2. Ekstraligi. W ofercie posiadamy także najważniejsze turnieje w darta pod szyldem PDC. CANAL+ posiada obecnie prawa do transmisji rozgrywek klubowych UEFA w ponad 50 krajach, m.in. we Francji, Polsce, Afryce Subsaharyjskiej, Austrii, Szwajcarii, Birmie i Haiti.

Warto dodać, że przed Canal+ prawa do pokazywania piłkarskiej LM posiadał Polsat. W sezonie 2025/26 ta stacja w ofercie piłkarskiej, spoglądając na europejskie puchary, miała Ligę Europy UEFA oraz Ligę Konferencji.

„Gra” o prawa do tych rozgrywek również na horyzoncie, więc może dojść do sporych roszad na rynku telewizyjnym, spoglądając na polskich kibiców.

